Test della personalità, la finestra che scegli stabilisce chi sei | Una di queste rappresenta l’intelletto

Fai il test della personalità e scopri chi sei davvero. Non è complicato, basta guardare l’immagine e essere sinceri.

Si tratta di un semplice gioco ma può davvero aiutarti a metterti in contatto con il tuo io e a farti conoscere aspetti di te su cui forse non hai mai riflettuto fino ad ora.

Il quiz delle finestre è stato messo a punto da esperti di psicologia per fornirti delle risposte: potresti restare stupito, meravigliato e affascinato dal risultato finale perché verrà fuori la tua indole.

Prova a osservare questa particolare immagine, potrà rivelarti tante cose che non sai ancora. Divertiti a svolgere il test della personalità e poi vai a leggere la soluzione che trovi in fondo alla pagina, in bocca al lupo!

Test della personalità, scegli una finestra e scopri chi sei

Il test della personalità è un gioco stimolante e divertente, con il quale si sono misurati già molti utenti prima di te. Lo scopo è quello di conoscere degli aspetti di sé stessi che ancora non sono venuti fuori fino ad adesso. Se vuoi scoprire di più sulle caratteristiche della tua indole e sul tuo carattere sei nel posto giusto: il test della personalità è quello che fa per te.

Osserva con la massima attenzione questa illustrazione e poi chiudi gli occhi e pensa a quale delle 4 finestre ti è rimasta impressa, l’immagine mentale che ti apparirà corrisponde alla finestra che il tuo inconscio ha scelto per te. Una volta che avrai completato il test della personalità, e avrai deciso quale finestra preferisci, vai a leggere la soluzione che si trova in fondo alla pagina, soffermandoti sulla definizione che corrisponde al numero dell’immagine che hai scelto.

Soluzione

Ci siamo, stai per scoprire di più su te stesso, ecco le definizioni corrispondenti alle diverse finestre dell’immagine:

Se hai scelto la finestra 1 , quella con la pianta dalle foglie verdi e il gattino dal pelo grigio, allora significa che tu hai una personalità solare. Sei una persona allegra e accogliente, disponibile e socievole e resti deluso quando vedi che il tuo carattere esuberante non viene apprezzato.

Se hai scelto l'immagine numero 2, ovvero quella con i libri e i coniglietti, vuol dire che tu sei una persona particolarmente empatica sei un autentico sognatore, sei una persona sensibile e dovresti fare attenzione a non lasciarti sopraffare dalle emozioni. Tieni gli occhi aperti per evitare che qualcuno possa approfittare della tua bontà d'animo.

Se hai scelto la finestra numero 3, quella con l'immagine più articolata, vuol dire che sei una persona piena di contraddizioni e non è facile per te andare d'accordo con tutti Cerca di rimanere leale e sincero, in modo da farti apprezzare per quello che sei davvero.

Infine se hai scelto la finestra numero 4, quella con il gatto accovacciato sul davanzale e i grattacieli sul fondo, allora tu sei una persona che ama la contemplazione. La tua è una personalità riflessiva, non agisci mai senza prima aver calcolato tutti i pro e contro, hai un carattere introverso e dovresti cercare di agire, ogni tanto, d'impulso o di sforzarti di esprimere quello che senti davvero.