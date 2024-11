Test della personalità, poche domande per scoprire chi sei | Più efficace dello psicologo

Scopri i tratti della tua personalità che non credevi di avere, ti basterà soltanto rispondere alle domande di questo test.

Spesso la routine e la vita frenetica ci impedisce di ritagliarci un po’ di tempo per noi stessi. Delle volte dedicarsi alla propria persona aiuta a comprendersi meglio e aiuta a scoprire su quali aspetti caratteriali sarebbe bene lavorare.

Chi riesce ad avere un po’ di tempo libero spesso, piuttosto che rilassarsi sul divano si imbatte in dei test della personalità. Si tratta di strumenti, molto diffusi ormai sul web, che in maniera anche divertente permettono all’utente di scoprire dei lati interiori sconosciuti.

Nella maggior parte dei casi, questi test partono dalla visione di un’immagine per poi avere un quadro chiaro. Facendo un esempio, in alcuni viene proposta una figura in cui va individuato un elemento nascosto. In questo caso, si valuta la concentrazione e il tempo impiegato.

Il test di oggi invece, permette invece di conoscere qualche dettaglio in più sulla propria personalità rispondendo ad alcune domande. Può essere svolto da grandi e piccoli, indifferentemente, i più piccini potrebbero addirittura essere attratti da un dettaglio.

Vuoi scoprire la tua personalità? Fai subito questo test!

Esistono due tipologie di test, uno di prestazione massima e l’altro di prestazione tipica. Nel primo caso sono anche definiti cognitivi perché vanno a valutare il livello di competenze mentre i secondi, forniscono una valutazione relativa alla personalità e agli atteggiamenti. In tal caso si parla, dunque, di un test psicologico della seconda categoria.

Alcuni di essi semplicemente, prendono in considerazione delle immagini appartenenti sia al mondo della flora e della fauna. Quello in questione cerca di definire i tratti della personalità in base all’associazione con le immagini di alcuni animali.

Come eseguirlo

Abbiamo già anticipato che sono presenti delle domande, in totale sono otto e sono a riposta multipla. Partiamo subito con la prima che chiede di scegliere un tipo di torta. La seconda invece, richiede una scelta tra alcuni gadget in particolare il preferito tra computer, smartphone, tablet e lettore mp3. La terza domanda riguarda la scelta di quattro cantanti proposti in una c’è anche Fedez. La quarta prende come riferimento l’abbigliamento e chiede di scegliere il capo d’abbigliamento preferito.

La quinta domanda vede la presenza di 4 murales e chiede di sceglierne uno tra questi. La sesta interroga sul genere musicale che più piace. La settima riguarda il giocatore di calcio preferito. Infine, l’ultima chiede di selezionare una delle 4 città indicate. Ogni scelta corrisponde ad un risultato ben preciso.