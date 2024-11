Test della VERA età | Ti basta scegliere un colore e scopri i tuoi anni mentali: dopo dovrai aggiornare la carta d’identità

Mettiti alla prova con il test della vera età e scopri subito quanti anni ha davvero il tuo cervello. Attenzione all’esito della sfida.

Forse sei più giovane di quello che immagini, o forse sei già invecchiato. Gioca con coraggio e conosci la verità.

Solo il test della vera età può rivelarti se la tua età biologica è la stessa età delle tue facoltà mentali.

Magari la tua mente viaggia a una velocità diversa rispetto al corpo e rispetto all’età data dalla tua data di nascita.

Se sei curioso di scoprire la tua età mentale, preparati a ricevere delle sorprese, che potranno essere belle o brutte a seconda del risultato di questo test. In bocca al lupo!

Test della VERA età, scopri quanti anni ha la tua mente

Forse non lo sai ma la vera età non è sempre quella anagrafica, o meglio l’età mentale e l’età che corrisponde il numero di anni a partire dalla data di nascita di ognuno di noi non sempre coincidono! Questa differenza è data dal fatto che ciascuno di noi sviluppa delle facoltà cognitive in modo diverso rispetto ad altri. Alcuni si mantengono più giovani, altri hanno una mente più longeva, che rimane brillante anche in età adulta e perfino da anziani.

Tutto quello che dovrei fare per conoscere la tua età mentale è osservare quest’immagine. Ti anticipiamo che è un’immagine molto suggestiva, che rappresenta un tramonto su una bellissima distesa d’acqua. L’orizzonte è pulito, il cielo limpido e si scorge solo un albero. Ora cerca di capire qual è il colore dominante della foto. Scegli tra una delle lettere che vedi rappresentate qui in basso. In bocca al lupo!

Soluzione del test della vera età

Ci siamo, finalmente ora tu stai per scoprire la tua età mentale. Se hai risposto che il colore dominante è quello della lettera A, ovvero in nero allora il valore del risultato del tuo test è 4 e la tua età mentale è di 4 anni maggiore rispetto alla tua età anagrafica. Se invece hai risposto che il colore predominante è quello che corrisponde alla B allora il valore del risultato del test per te è 5. Questo vuol dire che la tua età mentale è di dieci anni superiore a quella biologica. Se invece ha risposto C, cioè se hai optato per il rosa allora il risultato per te è il numero 0. Hai la stessa anagrafica e mentale.

Se invece hai scelto la D hai ottenuto solo un punto. Ciò vuol dire che il tuo cervello ha un anno in meno rispetto alla tua età anagrafica. Infine, se hai scelto la E, cioè il viola intenso allora hai guadagnato 3 punti e la tua mente è di tre anni più giovane rispetto alla data di nascita.