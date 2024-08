Test d’intelligenza, 3 persone su 100 trovano il numero mancante | Anche i laureati hanno fallito in massa

Attenzione a questo test, sembra facile ma è tutto il contrario: provaci anche tu

Soprattutto d’estate aumentano vertiginosamente le vendite di giornali con cruciverba, enigmi e rebus. Complici anche le vacanze, tantissime persone vedono in questi piccoli divertimenti un vero e proprio momento di relax. Doversi concentrare per risolvere un cruciverba, per esempio, permette di non avere spazio ed energie mentali per pensare ad altri problemi.

Non tutti, però, si ricordano di acquistare le parole crociate, oppure anche chi ce le ha finisce per dimenticarsele a casa e quindi per arrivare al mare senza alcun divertimento con sé. Ecco quindi che il cellulare diventa un’incredibile risorsa, grazie ad internet: è infinita la quantità di giochi e di svaghi ai quali si può accedere!

Oggi vi proponiamo un test di intelligenza che riguarda i numeri. Attenzione, anche i più intelligenti e i laureati in ingegneria hanno sbagliato, quindi non serve solo la capacità di ragionamento ma anche un pizzico di creatività. Provalo anche tu!

Qual è il numero mancante?

Oggi vi proponiamo questo gioco. Nelle caselle blu vedete dei numeri, uno a fianco all’altro. Nella terza colonna, quella con i riquadri verdi, vedete quindi un altro numero che, sebbene apparentemente non sembri, ha un legame con le due caselle che lo precedono. Come si può vedere, l’ultima casella verde della terza colonna è vuota: il gioco sta proprio nel cercare di cogliere il ragionamento che sta alla base, così da indovinare qual è la cifra mancante.

Non ragionate solo in modo tradizionale e cercate di superare i limiti che vi ponete, per esempio quelli delle normali operazioni matematiche tra le varie caselle azzurre. La soluzione, infatti, richiede intelligenza e creatività, nonché capacità di superare le normali convenzioni di pensiero. Ci siete riusciti? Avete in mente un numero? Ecco qual è la soluzione.

La soluzione

Ebbene sì, per comporre il numero che si trova nella colonna verde bisognava andare a sommare le singole cifre di ogni numero che lo precedeva, quindi di quelli nelle due caselle azzurre. Prendendo la prima riga, quindi: 1+1 fa 2, mentre 1+2 fa 3, quindi il numero da inserire nella casella verde è il 23.

Applicando questo ragionamento all’ultima riga, 2+0 fa 2 mentre 2+1 fa 3, per cui il numero mancante è il 23. C’eravate arrivati? Se avete fatto fatica non temete: con un po’ di esercizio anche la vostra mente diventerà velocissima nel fare questi ragionamenti e supererete tutto!