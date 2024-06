Test d’intelligenza, 7 secondi per metterti alla prova | Se riconosci l’immagine sei un genio incompreso

Se ti ritieni un vero genio allora mettiti subito alla prova, senza paura, con il test d’intelligenza e dimostra di cosa sei capace.

Chi pensa di avere una mente geniale dovrebbe provare ad appurare che sia davvero così, e questa è una buona occasione per farlo. Se dunque hai voglia di scoprire la verità sulle tue facoltà mentali, mettiti seduto, procurati un cronometro e comincia a osservare questa particolare immagine.

Puoi utilizzare anche quello del tuo cellulare, l’importante è che allo scadere dei 7 secondi smetterai di guardare l’illustrazione: è solo questo il tempo a disposizione che hai per svolgere il test d’intelligenza.

Ricordati che si tratta solo di un gioco e che come tale va inteso. Ora aguzza la vista e in bocca al lupo!

Test d’intelligenza, trova la lettera in soli 7 secondi

Il test d’intelligenza è per persone che hanno uno spiccato spirito di osservazione ma anche per coloro che sono che molto veloci nel ragionamento, e che hanno ottime doti visive. Nell’immagine che trovi qui in alto infatti ci sono tanti cerchietti colorati. I colori vanno dal magenta al rosso e le differenze tra gli uni e gli altri sono davvero impercettibili, o almeno risulta tali alla maggior parte delle persone che osservano questa particolare illustrazione. Solo gli utenti più attenti riescono a capire che nell’immagine si nasconde una lettera. Pensi di essere uno di questi?

Se riuscirai a individuarla da solo, entro il limite di tempo previsto, allora la risposta è sì e in questo caso svolgere il test d’intelligenza per te sarà semplice come una bere un bicchier d’acqua. Dunque tutto quello che devi fare adesso è far partire il cronometro del tuo cellulare, guardare l’immagine per 7 secondi, e poi scoprire la soluzione che trovi di seguito per sapere se hai superato o meno il quiz.

Soluzione

Ci siamo, stai finalmente per sapere se hai superato il test d’intelligenza. Tutto quello che dovrai fare è leggere di seguito la lettera nascosta nell’illustrazione e verificare se è proprio quella che a cui avevi pensato tu:

la lettera è la “e”.

Se sei riuscito, a indovinare da solo, allora noi ti facciamo i nostri più sentiti complimenti perché il test d’intelligenza è stato superata alla grande. Se invece non ci sei riuscito, non ti scoraggiare ma continua ad esercitarti per diventare più abile e più veloce. Trovi tanti altri test simili a questo nel nostro sito web, diverti a svolgerli tutti! In bocca dunque per le tue prossime sfide.