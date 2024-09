Test d’intelligenza, ci sono 3 foto ma puoi sceglierne una | Tutti i geni selezionano questa

Se pensi di saper risolvere qualsiasi rompicapo, allora è il arrivato il momento di metterti alla prova con il test d’intelligenza.

Solo i veri geni riescono a indovinare qual è l’immagine che contiene la soluzione di questo rompicapo. Quindi cerca di scegliere seguendo il tuo istinto e indica quella da cui ti senti più ispirato.

Il test d’intelligenza è per menti brillanti perché solo chi ha vere capacità e un’intuizione al di sopra della media sa risolverli.

Comincia a osservare l’illustrazione contenuta in questo articolo e nota i particolari delle tre immagini. Poi segui le indicazioni del gioco. In bocca al lupo e buon divertimento.

Test d’intelligenza, scegli un’immagine e scopri se sei hai una mente brillante

Il test d’intelligenza è una sfida per cervelloni, è un autentico rompicapo. La vera difficoltà del quiz è data dal fatto che non è facendo complicati ragionamenti che si riesce a scoprire qual è la soluzione del test, ma è affidandosi unicamente alle proprie capacità.

Chi ha una mente brillante, intuito e buone doti d’osservazione si sentirà automaticamente attratto da una, e una sola, delle tre immagini contenute in questa particolare illustrazione, quindi ora cerca di osservare le tre foto, e chiediti qual è quella che, a tuo avviso, rappresenta meglio l’intelligenza. Si tratta di un concetto astratto, eppure, c’è qualcosa che corrisponde visivamente a questa skill. Prenditi il tempo di cui hai bisogno per riflettere e poi vai a leggere il paragrafo seguente, che contiene la soluzione corretta del test d’intelligenza, per scoprire se hai indovinato, o meno.

Soluzione

Ci siamo, finalmente stai per scoprire se hai una mente brillante e se hai superato con successo il test d’intelligenza. La prima delle 3 immagini rappresenta una metropoli, una città trafficata e vivace, ricca di stimoli e di opportunità. L’immagine centrale invece rappresenta il lento ma inesorabile scorrere dell’acqua, un elemento da sempre collegato alla vita, alla rinascita e alle possibilità ma anche al moto perpetuo del mondo. Infine la 3ª immagine rappresenta un prato, circondato da alberi fioriti e infonde un senso di calma e di serenità.

A quanto pare, l’immagine dell’intelligenza è quella rappresentata al centro dell’illustrazione, ovvero quella del fiume, che si fa largo tra la natura e che segue il suo corso senza farsi bloccare da nulla. La prima immagine poteva trarre in inganno, perché rappresenta la modernità e spesso l’intelligenza viene associata al progresso ma in realtà è una capacità più profonda, insita nell’essere umano sin dalla notte dei tempi. La 3ª immagine poteva confondere, e per alcuni, rappresentare la soluzione ma in verità è un’immagine troppo statica e contemplativa per poter raffigurare l’intelligenza che è una capacità dinamica.