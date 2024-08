Test d’intelligenza, dimostra chi sei risolvendo l’enigma | Se ci riesci puoi iscriverti a Oxford

Dimostra se hai davvero le qualità di un campione, prova a superare il test d’intelligenza, in bocca al lupo!

Se ami metterti alla prova e ti piacciono le sfide avvincenti, allora sei nel posto giusto. Il test di oggi infatti, chiede proprio di tirare fuori meglio di sé per riuscire a risolvere un enigma complicato.

Insomma, si tratta di un rompicapo matematico fatto apposta per menti brillanti e proprio questo motivo risolverlo sarà una grande soddisfazione.

Fai del tuo meglio per riuscire a capire qual è la soluzione corretta del test d’intelligenza, osserva bene l’immagine e prenditi il tempo di cui hai bisogno per svolgere i tuoi calcoli e per fare i tuoi ragionamenti logici. Buon divertimento

Test d’intelligenza, risolvi l’enigma e misura le tue capacità di ragionamento

La soluzione del test d’intelligenza è tutta racchiusa in un’immagine ma, chiaramente, non è facile da trovare. Se guardi con attenzione l’illustrazione in alto, ti accorgerai che al suo interno sono rappresentate delle operazioni e, più nello specifico, 4. Si tratta di addizioni dai risultati molto particolari. Questo dovrebbe farti già capire che non sono semplici somme. Nell’ultima delle 4, quella scritta in basso nella foto del test d’intelligenza, al posto della cifra con il risultato, ci sono due punti interrogativi. Che cosa va scritto, secondo te, al posto dei punti di domanda e qual è il risultato delle operazioni matematiche?

Concentrati e cerca di dare il massimo, prova a trovare la riposta da solo e, una volta che sarai riuscito a risolvere il test d’intelligenza, vai a leggere la soluzione, che si trova più in basso, per scoprire se hai dato la risposta corretta oppure no, in bocca al lupo!

Soluzione del rompicapo matematico

Il numero che bisogna scrivere al posto di punti di domanda, a quanto pare, è novantasei questo perché, prima di ciascuna addizione, bisogna moltiplicare tra di loro le 2 cifre sommate, ovvero 1 × 3 + 1, che dà come risultato 4, 3 × 5 + 3 che è uguale a 18, 5 × 7 + 5 che è pari a 40 e 8 × 11 + 8, il cui risultato è, appunto, 96.

Se sei riuscito a trovare da solo la soluzione del test d’intelligenza, allora sei un vero genio, ti facciamo i nostro migliori complimenti per le ottime doti di ragionamento logico che hai dimostrato di avere! Il test d’intelligenza è stato superato alla grande. Se invece non ci sei riuscito, non ti scoraggiare, anzi, prova subito a svolgere altri test di abilità per migliorare sempre di più le tue capacità. Ne trovi tanti anche qui tra le pagine del nostro sito web, buona navigazione.