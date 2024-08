Test d’intelligenza, in mezzo a questi galli si nasconde un intruso | Chi lo trova in 5 secondi ha un cervello superiore

I test di intelligenza sono ormai presenti su svariato siti e portali d’informazione. Sono considerati utili e divertenti allo stesso tempo

Da qualche tempo a questa parte i portali di informazione ospitano con sempre maggiore frequenza prove i cosiddetti test d’intelligenza. Si tratta di prove estrapolate da video facilmente reperibili su YouTube utilizzate per gli scopi più diversi e disparati.

In buona sostanza i test d’intelligenza su YouTube sono video che propongono una serie di domande o esercizi programmati al fine di individuare e fissare il quoziente intellettivo (QI) di una persona. Questi test possono variare sia per complessità che per durata, e spesso comprendono quesiti di logica, matematica, abilità verbali e visualizzazione spaziale.

I suddetti test sono spesso utilizzati come puro divertimento o come esercizi per tenere la mente in allenamento. Vale però la pena sottolineare e soprattutto ricordare come i risultati ottenuti in questi test non siano sempre ineccepibili sotto l’aspetto scientifico e la stessa comunità scientifica a stento ne riconosce la validità.

La nascita dei test di intelligenza in realtà non è affatto recente: esistono infatti già dal 1905, quando lo psicologo francese Alfred Binet ideò e pubblicò la Scala Binet-Simon. Serviva a calcolare l’età mentale di un bambino e veniva usata per capire quali alunni avessero avuto più bisogno di sostegno a scuola.

Test d’intelligenza, guardare con attenzione questi galli: non sono tutti uguali

Negli ultimi anni i test hanno invece assunto la forma di autentici scacciapensieri, piacevoli passatempi con i quali mettere alla prova, senza alcun impegno, le proprie capacità intellettive. Come nel caso che ora vi proponiamo, risolvibile attraverso una semplice ma attenta osservazione.

Nel video in questione in un determinato momento si possono vede alcune file di galli tra loro identici. Guardando meglio e con cura tutti i galli presenti scoprirete che ce n’è uno diverso dagli altri per un unico particolare tutt’altro che trascurabile.

Test d’intelligenza, c’è un gallo diverso dagli altri: ecco il motivo

Come si può notare nel video i galli presenti in fila hanno la cresta. Tutti tranne uno: facendo particolare attenzione è possibile trovare la soluzione al test in appena cinque secondi, il tempo scandito dal test.

Se sarete riusciti a farlo vorrà dire che il vostro quoziente intellettivo sarà senza dubbio superiore alla media. In assoluto il video-test dei galli può essere considerato di difficoltà medio-bassa. E ora siete pronti per altre prove.