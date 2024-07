Test d’intelligenza, in quale bicchiere c’è più acqua? Sbagliano praticamente tutti: solo i geni indovinano a prima vista

Se pensi di essere un vero genio, sottoponiti al test d’intelligenza e verifica se hai una mente brillante proprio come credi.

Questa sfida serve innanzitutto ad allenare la propria capacità di ragionamento logico deduttivo e in secondo luogo a divertirsi, fai del tuo meglio!

Mettiti alla prova con il test d’intelligenza e cerca di capire, osservando bene questa immagine, quale di questi bicchieri contiene il maggiore quantitativo d’acqua.

Se riuscirai a indovinare in quale bicchiere c’è più acqua, allora potrai ritenerti un genio, perché la maggior parte degli utenti che si sono sottoposti a questo gioco hanno fallito. In bocca a lupo e buon divertimento.

Test d’intelligenza, indovina in quale bicchiere c’è più acqua

Guardando queste queste immagini dovresti subito notare che ci sono quattro bicchieri, tutti pieni d’acqua e in ciascuno dei quattro è contenuto un oggetto diverso. Nell’ordine, da sinistra a destra, trovi una graffetta, una biro, un cucchiaino da cucina e una gomma per cancellare. Si tratta di quattro oggetti diversi ciascuno con un suo peso specifico.

Secondo te quale bicchiere contiene più liquido? Rifletti, aguzza la vista e prova a indovinare. Per tua fortuna questo non è un quiz a tempo, quindi prenditi il tempo che ti occorre. Una volta che avrai guardato l’illustrazione dei quattro bicchieri, e avrai trovato la tua soluzione, vai a leggere il paragrafo finale di questo articolo, per scoprire se hai superato il test d’intelligenza o meno. In bocca al lupo.

Soluzione

Ci siamo, ora finalmente stai per scoprire qual è il bicchiere che contiene più acqua, e dunque anche se la risposta che hai trovato tu è proprio la soluzione corretta del test d’intelligenza. Se non dovessi aver indovinato, non ti scoraggiare. Solo pochi capiscono al volo qual è la soluzione del test, l’importante è che tu ci abbia provato: solo con l’esercizio ci si può migliorare. Vediamo insieme la spiegazione.

Prima di chiederti quale bicchiere contiene più acqua, avresti dovuto chiederti qual è l’oggetto che occupa meno spazio. La risposta giusta è la graffetta, perché è l’oggetto che ha il volume minore e dunque è questa la soluzione del test d’ intelligenza. Se ti sei divertito con questo gioco, o trovi che il test d’intelligenza sia un passatempo utile e stimolante, allora ti suggeriamo di svolgerne altri. Ne trovi tanti anche all’interno del nostro sito web. Buona navigazione e in bocca al lupo per le prossime sfide, divertiti e migliora le tue capacità di ragionamento logico deduttivo.