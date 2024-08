Test d’intelligenza, mettiti alla prova con questa equazione | Se la risolvi hai una mente sopraffina: ci riesce 1 persona su 50

Se pensi di avere una mente brillante, dimostra di che cosa sei capace, mettendoti alla prova con questo test di intelligenza.

Si tratta di una sfida che ha messo in difficoltà tanti altri utenti che, prima di te hanno fallito. A quanto pare solo una persona su 50 supera il quiz.

Il test d’intelligenza è reso ancor più complicato dal fatto che per risolverlo avrai un limite di tempo massimo. Dovrai impiegare appena 20 secondi infatti per trovare la soluzione. Buon divertimento e non lasciarti distrarre da nulla

Se riesci a trovarla il gioco è fatto. Per te il test d’intelligenza sarà una passeggiata e lo supererai senza problemi. In bocca al lupo e resta concentrato.

Test d’intelligenza, risolvi l’equazione in un minuto

Non serve essere Einstein per riuscire a cavarsela con questo gioco. Concentrazione e abilità saranno sufficienti. Tutto quello che devi fare se vuoi risolvere il test ora è armarti di un cronometro. Puoi utilizzare anche quello del tuo telefono. In secondo luogo dovresti osservare l’immagine di questo articolo. Noterai che c’è un’equazione, un insieme di più operazione matematiche. Se riesci a risolverla entro 20 secondi, allora sei proprio un vero genio!

Fai partire il cronometro e cerca di trovare i numeri che vanno scritti al posto dei due punti interrogativi finali. Qual è il risultato finale di questa serie di operazioni? Come vedi, c’è un’addizione poi una divisione, poi ancora un’addizione e infine una moltiplicazione, seguita da una sottrazione. Il numero è sempre lo stesso. Concentrati e in bocca al lupo. Allo scadere dei 20 secondi vai a leggere la soluzione del test d’intelligenza.

Soluzione

Ci siamo, adesso final mente stai per scoprire se hai superato il test d’intelligenza. Puoi trovare nell’immagine che si trova in alto. Come vedi ci sono quattro opzioni di risposta diverse:

a)0,

b)50,

c) 08,

d)00.

Quale corrisponde alla tua risposta? Non perdere la concentrazione perché se hai ancora qualche secondo a tua disposizione, allora puoi tranquillamente riuscire a trovare il risultato dell’equazione matematica.

Chiaramente la risposta corretta è la b, perché più 7 e meno 7 si annullano. Poi 7diviso 7, dà 1, che sommato a 7×7 dà 49. Dunque il risultato finale è 50. Se hai trovato il risultato dell’equazione da solo, e se sei riuscito a farlo entro il limite di tempo massimo a tua disposizione, non ci sono dubbi hai ottime abilità. Se ti sei divertito con questo test, prova a farne altri e affina le tue capacità di calcolo matematico e di ragionamento logico.