Test d’intelligenza, misura il tuo QI | Trova il gatto in 9 secondi: ci riesce 1 persona ogni 30

Svolgi questo test di intelligenza e metti alla prova le tue capacità visive e di ragionamento per misurare il tuo vero QI.

Solo chi ha un quoziente intellettivo molto alto riesce a superare questa sfida e pare che la media sia di una persona ogni 30. Questo però non deve di certo scoraggiarti, ma deve spingerti a fare meglio degli utenti che hanno provato a svolgere il test d’intelligenza prima di te.

Tutto quello che dovrai fare adesso è procurarti un cronometro, armarti di concentrazione e aguzzare la vista!

La soluzione è racchiusa in questa immagine particolare. Dunque comincia a osservarla e poi leggi le istruzioni per capire come completare il test di intelligenza in bocca al lupo e buon divertimento.

Test d’intelligenza, trova l’intruso in 9 secondi

Il test d’intelligenza è un quiz arduo perché è una sfida a tempo. Hai appena 9 secondi infatti, per riuscire a individuare l’intruso. Dunque ora guarda con attenzione questa particolare foto e chiediti quali sono gli elementi rappresentati. Di certo avrai notato la presenza di alberi dai rami secchi, una strada con diverse automobili ma c’è anche altro. Si tratta di un piccolo animale e più precisamente un dolce gattino.

Cerca di capire subito dove si trova il gatto. Ti anticipiamo che il felino di questa immagine si è nascosto alla perfezione ed è perfettamente mimetizzato tra gli oggetti che lo circondano. Questo rende tutto più complicato. Ora aziona il cronometro del tuo telefono, aguzza la vista e allo scadere del nono secondo, stoppa il tuo cronometro per scoprire qual è la soluzione finale del test d’intelligenza e se hai indovinato oppure no.

Soluzione

Ci siamo, finalmente stai per scoprire se hai superato il complicato test d’intelligenza di oggi e se hai un quoziente intellettivo alto, oppure no. Prima di rivelarti la soluzione ci teniamo però a ricordarti che questo è solo un gioco per stimolarti a ragionare e anche per favorire lo sviluppo e l’esercizio delle capacità visive. Quindi, se non dovessi avere indovinato, puoi continuare a esercitarti, svolgendo altri test d’intelligenza simili a questo, che trovi all’interno del nostro sito web. Non tutto è perduto e non è certo il caso di scoraggiarsi. Ora però vediamo qual è la soluzione del test.

Come puoi notare, guardando l’immagine che contiene la soluzione del test, il gattino si trova a destra, in corrispondenza dei rami, accanto all’auto, nel cerchietto rosso. Se sei riuscito a capire dove fosse il felino, ti facciamo i nostri migliori complimenti. Il test d’intelligenza è stato superato alla grande.