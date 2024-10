Test d’intelligenza, prima di rispondere concentrati 10 secondi | Se indovini sei pronto per Harvard

Se pensi di essere un autentico genio, il momento di dimostrarlo è adesso: mettiti alla prova con il test d’intelligenza.

Sei capace di risolvere un rebus matematico in poco tempo? Qui hai a tua disposizione appena 10 secondi per trovare la soluzione, dunque se credi di potercela fare, rimboccati le mani e inizia subito.

Concentrati al massimo e non lasciarti distrarre da nulla, perché nessuno può superare il test d’intelligenza se non dà il meglio di sé.

Se riuscirai ad avere successo in questa complicata sfida, potrai davvero di dire di avere una mente brillante come pochi! In bocca al lupo e buon divertimento.

Test d’intelligenza, trova il numero mancante

Come vedi osservando l’immagine del test d’intelligenza, è rappresentato un riquadro e al suo interno sono disegnati dei cerchi che contengono la bandiera dell’Italia e altri cerchi di colore azzurro. Nell’ultima riga, che si trova in basso al riquadro dell’immagine, sono contenuti 3 numeri seguiti da un punto interrogativo. Di certo avrai notato che nei box di colore verde acqua, ci sono l‘1, il 2, il 4 e alla fine un punto di domanda.

Trova il numero da inserire al posto del punto di domanda e cerca anche di capire attraverso quale criterio di calcolo è possibile ottenerlo. Per riuscire a risolvere il test d’intelligenza infatti, dovrai scoprire qual è la cifra da scrivere al posto del “?“. Fai molta attenzione però, perché hai appena 10 secondi di tempo per capire come si risolve il rebus. Dunque fai partire il cronometro del tuo cellulare e, allo scadere del decimo secondo, premi stop e vai a leggere il paragrafo successivo, che contiene la soluzione.

Soluzione

Ci siamo, ormai il tempo è scaduto e stai per scoprire se hai superato o meno il test di intelligenza. Sei hai trovato una cifra da scrivere al posto del punto di domanda, che corrisponde alla soluzione, allora per te il test d’intelligenza è superato, altrimenti il nostro consiglio è di esercitarti con altri test simili a questo, per diventare sempre più abile.

Per trovare la soluzione corretta del test d’intelligenza occorreva riconoscere che dietro lo schema rappresentato nell’immagine c’è un calcolo basato sul sistema binario e non sul tradizionale sistema decimale. Al posto del punto di domanda va scritto il numero 3. Dal momento che solo 10 persone in media riescono a trovare la risposta corretta, chi risolve brillantemente il test d’intelligenza ha un quoziente intellettivo pari a 150. Sei sei uno di questi allora hai una mente geniale!