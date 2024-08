Test d’intelligenza, prova a risolvere l’equazione in 1 minuto | Se ci riesci puoi considerarti un genio

Se riuscirai a superare il test d’intelligenza, allora potrai dire di essere un vero genio. Non lasciarti scappare questo chance.

Sono pochissimi gli utenti che si mettono alla prova con questa sfida e che riescono ad avere successo. Prova a fare meglio di chi ti ha preceduto.

Dimostra di che cosa sei capace, concentrati e tira fuori le due migliori doti di calcolo ma fai attenzione a non perderti troppo dietro ragionamenti complicati perché hai appena qualche secondo per trovare la soluzione.

Ragionamento logico e riflessione sono la chiave per brillare in questo particolare test d’intelligenza, fai del tuo meglio. Buon divertimento e in bocca al lupo!

Test d’intelligenza, risolvi l’equazione in 1 minuto

Il test d’intelligenza per te sarà una passeggiata a patto che riuscirai a dimostrare di avere talento e velocità di pensiero. Tutto quello che dovrai fare per superare la sfida è osservare l’immagine che contiene una speciale equazione. Come vedi ci sono quattro illustrazioni con diversi animali.

Quanto pesa il gruppo di animali sulla quarta bilancia? Di seguito ti forniamo gli indizi per le prime tre immagini: per guidarti nella tua ricerca della verità.

N. 1: 10 kg, combinando un gatto e un topo.

N. 2: 20 kg, unendo un topo e un cane.

N. 3: 24 kg, che rappresentano il peso di un cane e di un gatto assieme.

Dovrai riuscire a risolvere l’operazione matematica in 60 secondi, se vuoi davvero poter dire di essere un cervellone. Se ce la fai sei un autentico genio. In bocca al lupo!

Soluzione del quiz matematico

Ci siamo: finalmente stai per scoprire la soluzione del quiz di matematica, e per sapere se sei stato così bravo da superare il test d’intelligenza. Ti riveliamo come si risolve l’equazione.

Gatto + Topo = 10 Kg

Cane + Topo = 20 Kg

Cane + Gatto = 24 Kg

Sommando le addizioni otteniamo: (Gatto + Topo) + (Cane + Topo) + (Cane + Gatto) = 54 Kg. Dunque l’operazione è questa: 2 x (Gatto + Cane + Topo) = 54 Kg. 54 diviso 2 uguale 27.

Gatto + Cane + Topo = 27 Kg.

La soluzione del test d’intelligenza è 27 kg. Se sei riuscito in un solo minuto a capire il valore del peso dei singoli animali e a fare tutti i calcoli necessari a individuare la soluzione corretta, allora non c’è dubbio. Sei un genio, hai buone capacità di ragionamento logico matematico e sei portato per i giochi a tempo che richiedono anche ottime doti di concentrazione. Se non ci sei riuscito, non scoraggiarti. Prova a tentare altri test d’intelligenza e affina le tue skills, diventando più abile e più rapido.