Test d’intelligenza, queste immagini sono uguali ma una non lo è | Per trovarla in 9 secondi devi essere un genio

Se pensi di avere una vista da falco ora finalmente avrai la possibilità di dimostrarlo, grazie a questo speciale test d’intelligenza.

Comincia a guarda con la massima attenzione questo collage di fotografie, e, sei davvero bravo come credi, ben presto la soluzione ti risulterà chiara e lampante.

Occorrono ottime doti di osservazione ma anche buone capacità di concentrazione per superare la sfida di oggi. Fai del tuo meglio e non lasciarti distrarre da nulla.

Il test d’intelligenza può mettere in difficoltà anche i più talentuosi, dunque metti in gioco le tue migliori abilità e aguzza la vista. In bocca al lupo e buon divertimento.

Test d’intelligenza, prova a capire dove si nasconde il dettaglio che rende diverse le foto

La sfida di oggi non è di semplice risoluzione, in quanto è tutta basata su una particolare immagine. Nello specifico si tratta di un’illustrazione realizzata a partire da un collage, una costruzione di 4 diverse foto. Gli scatti sembrano ritrarre la stessa scena. Pare proprio che un fotografo abbia immortalato dei lupi che ululano, utilizzando un effetto bianco e nero, e che poi abbia sviluppato quattro immagini dello stesso negativo.

In realtà non è così. Le immagini sembrano tutte uguali ma non lo sono affatto. C’è qualcosa che le rende diverse e, in particolare, una di esse si distingue dalle altre tre per un dettaglio specifico. Prova a capire di che cosa si tratta. Una volta che avrai colto la differenza, vai a leggere la soluzione finale del test per scoprire se hai indovinato, e se hai superato il test d’intelligenza.

Soluzione

Come puoi notare, guardando l’immagine che contiene la soluzione del test, la foto che si trova in basso a sinistra presenta un dettaglio che la rende diversa dalle altre tre. Il dettaglio è quello evidenziato con il cerchietto di colore rosso: c’è un lupo in più che non è presente nelle altre. Se sei riuscito a capire di che cosa si trattasse, allora sei bravo proprio quanto credevi di essere. Ti facciamo i nostri più sinceri complimenti: con il test d’intelligenza hai dimostrato davvero di avere ottime doti di osservazione.

Se non hai trovato la differenza, e dunque non hai superato il test, non ti scoraggiare. Farai meglio la prossima volta. Se ti va, mettiti alla prova con le altre sfide visive del nostro sito web per migliorare le tue doti. Aguzza la vista per superarle tutte. In bocca al lupo e buon divertimento.