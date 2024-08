Test d’intelligenza, se vedi il felino sei un passo avanti a tutti | Ce la fanno soltanto i geni

Mettiti alla prova con questo test d’intelligenza e cerca di capire che cosa si nasconde nell’immagine. Se ce la fai sei un genio.

Vuoi sapere qual è il livello delle tue facoltà mentali e visive? Allora sei davvero nel posto giusto. Mettiti comodo e preparati a svolgere il quiz.

Se riuscirai a risolvere il rebus in questione, allora puoi davvero ritenerti un autentico cervellone. Per ora osserva bene l’immagine che si trova in alto, perché è lì che si nasconde la soluzione del test d’intelligenza.

Cerca di decodificare bene la foto: oltre a quello che vedi c’è molto di più. Buon divertimento e in bocca al lupo!

Test d’intelligenza, scova l’intruso e dimostra le tue capacità

Il test d’intelligenza è una prova per menti brillanti, infatti non tutti riescono a trovare la soluzione corretta di questo rebus. Tu però non ti lasciar distrarre da nulla e dimostra di sapere fare meglio di tanti. Cominciamo: osserva l’immagine, che cosa noti?

C’è un bel prato assolato, forse questa foto è stata scattata in una giornata estiva. Nell’immagine però non vi sono solo fili d’erba e arbusti ma c’è anche qualcos’altro. Prova a capire di che cosa si tratta e, soprattutto, dove si trova: è un intruso, che si cela sullo sfondo. Solo chi ha una vista da falco lo nota subito. Quando avrai la tua risposta definitiva, vai a leggere la soluzione del test d’intelligenza e scopri se lo ha superato o meno. In bocca al lupo!

Soluzione

Ci siamo, se sei arrivato fino qui è perché pensi di avere ottime doti di ragionamento logico deduttivo e, soprattutto una vista tale da superare il test d’intelligenza. Come avrai notato, questo rebus mette alla prova l’intelligenza visiva, ovvero la capacità di cogliere all’interno di una figura omogenea quel particolare difforme, che spezza la continuità. Bene se hai notato che c’è nella foto, oltre ai fili d’erba, c’è anche un animale, allora sei un vero genio. Complimenti: il test d’intelligenza è stato superato alla grande.

Se invece non hai notato nulla, non ti scoraggiare. Ti sveliamo noi dove si trova l’intruso: si tratta di un bel felino, che si è nascosto e si camuffa alla perfezione tra la vegetazione circostante! Proprio per questa ragione, se non lo hai individuato, non temere, farai meglio la prossima volta. Osserva il cerchio colorato e tutto ti sarà chiaro. Mettiti alla prova con altri test d’intelligenza simili a questo e affina le tue capacità. Ne trovi tanti anche tra le pagine del nostro sito web. Buona navigazione e in bocca al lupo per le tue prossime sfide!