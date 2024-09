Test d’intelligenza, sembrano tutte Q ma ci sono 3 ‘intrusi’ | Trovali in 15 secondi per capire se sei un genio

Se pensi di essere un autentico genio, prova a svolgere questo test d’intelligenza e verifica le tue vere doti.

Se hai ottime qualità visive e buone capacità di ragionamento logico, allora per te di certo per te trovare la soluzione del test d’intelligenza sarà una passeggiata.

L’esito del quiz ti dirà se hai ragione o se invece hai ancora molto da imparare. Non avere paura del risultato, concentrati e in bocca al lupo.

Fai del tuo meglio e aguzza la vista. Sappi che hai solo 15 secondi di tempo per sciogliere il rebus, dunque adesso procurati subito un cronometro e non lasciarti distrarre da nulla. Buon divertimento

Test d’intelligenza, guarda l’immagine e scova l’intruso

Questa è una sfida che può sembrare semplice ma che in fondo non lo è. tanti falliscono e non riescono a trovare la soluzione entro il limite di tempo massimo a disposizione. Apparentemente infatti, in questa immagine ci sono lettere Q ma se riuscirai a guardare come maggiore attenzione, allora potrai notare anche la presenza di elementi diversi. Sono degli “intrusi” veri e propri, riesci a vederli? Provaci ma prima di cominciare a osservare l’illustrazione, fai partire il cronometro e appena arriva a 15 secondi, interrompi subito il gioco.

Ora aguzza la vista, e quando avrai finito di svolgere il test e il poco tempo a tua disposizione sarà ormai scaduto, vai a leggere la soluzione finale, per scoprire se hai superato o meno il test d’intelligenza. In bocca al lupo!

Soluzione

Nelle file di lettere Q, che si ripetono all’infinito come un pattern ipnotico, si nascondono tre caratteri che non sono Q ma sono O. Guarda l’immagine si trova qui in alto per capire dove si trovano. Se sei riuscito da solo, prima di leggere la spiegazione, a trovare la soluzione corretta e a scovare tutte e tre le O, allora ti facciamo i nostri più sentiti complimenti, perché sei riuscito a superare alla grande il test d’intelligenza!

Se non ci sei riuscito, non ti scoraggiare, sappi che non era semplice capire l’esatta posizione delle lettere diverse da Q, perché l’immagine del test è stata costruita ad arte per confondere l’occhio di chi osserva, così da rendere il gioco più stimolante e più avvincente. Esercitati con altri test d’intelligenza per migliorare le tue capacità. Trovi tanti rompicapo utili ad affinare le capacità di ragionamento e l’intelligenza visiva qui tra le pagine del nostro sito web. In bocca al lupo e buon divertimento per le tu prossime sfide!