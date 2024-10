Test d’intelligenza, tra questi mirtilli si nasconde un insetto | Chi lo trova in 15 secondi ha il QI di Einstein

Metti alla prova la tua intelligenza, scopri se riesci in 15 secondi ad individuare l’insetto nascosto nei mirtilli. Se ce la fai sei davvero un genio!

Sul web ce ne sono tanti di test di intelligenza è vero, ma questo che vi proponiamo, vi permette in maniera divertente di mettere alla prova la vostra abilità mentale.

Ognuno di noi ha una propria intelligenza ciò che però fa la differenza, è il modo in cui si tiene allenata la mente. Per questo si può essere intelligenti ma avere il cervello non allenato e quando ciò avviene, il potenziale in possesso rimane inutilizzato.

Chi invece magari possiede un quoziente intellettivo più basso, ma rimane sempre attivo, può comunque ottenere ottimi risultati perché è in grado di sfruttare la proazione ovvero di anticipare i problemi e risolverli prima del tempo.

In questo contesto si parla anche di illusioni ottiche che rappresentano proprio un buon modo per mettere alla prova il proprio quoziente intellettivo. Ciò che è importante non è tanto trovare la soluzione ma misurare il tempo impiegato. Quindi, rientrare in una buona tempistica vuol dire avere una mente attenta ad ogni dettaglio.

Test di intelligenza, trova la formica nascosta

Nella sfida odierna, bisognerà trovare nell’immagine presente ad inizio articolo, la formica nascosta tra i mirtilli. Come detto in precedenza, la bravura sta nel riuscirci in poco tempo. Si tratta di una sfida che pone come focus il livello dell’attenzione dell’utente perché una semplice immagine riesce a confondere e trarre in inganno moltissime persone. Infatti, nella figura, la formica nascosta ha lo stesso colore dei mirtilli blu quindi è facile che si confonda. Questo inevitabilmente porta a focalizzarsi su altri dettagli e così a perdere tempo. A ciò poi si aggiunge anche la pressione della sfida che complica il tutto.

In ogni caso, a prescindere dal risultato, con questa sfida si ha la possibilità di stimolare l’intelletto e in futuro sentirsi più preparati per test come questo. Il segreto è farne tanti ma anche alzare il livello di concentrazione. Dopo questo consiglio imposta subito il timer per otto secondi e prova a trovare la formica nascosta!

Ecco la soluzione

Se sei arrivato fin qui non vedi l’ora di conoscere la soluzione e capire se effettivamente sei riuscito subito ad individuarla. In caso positivo ti facciamo i nostri complimenti non era affatto semplice.

Qualora invece non ci sei riuscito non preoccuparti la prossima volta andrà meglio noi siamo qui per fornirti ugualmente la soluzione. Dove si trovava la formica? A sinistra dell’immagine.