Test matematico, la soluzione sembra scontata ma non è così | Lo risolvono solo 4 persone su 100

Prova risolvere questo complicato test matematico. Se ci riesci, allora potrai per sempre ritenerti un genio.

Il rompicapo in questione ha messo in difficoltà anche le menti più brillanti, per questo, se vuoi davvero cercare di dimostrare che il Q.I. è altissimo, non ti resta che fare meglio di chi ti ha preceduto.

Per superare con successo il test matematico dovrai per prima cosa osservare bene questa immagine, e poi trovare la soluzione.

Sfodera le tue carte vincenti, concentrati e riletti senza farti distrarre da nulla, metticela tutta. Buon divertimento e in bocca al lupo!

Test matematico, trova la cifra finale dell’immagine

Il test matematico di oggi può essere risolto solo a patto di essere ben concentrati e di tirare fuori le proprie conoscenze matematiche migliori. Anche se può sembrare un quiz di facile risoluzione, in realtà nasconde un’equazione particolare.

Ciò che rende complicato il test matematico è che si tratta di una sfida in apparenza semplice ma solo chi saprà capire qual è il numero da scrivere alla fine della stringa potrà portare a casa la vittoria e proclamarsi un autentico genio. Se hai una mente brillante, ora non perdere tempo e dimostra di saper sciogliere il rebus. L’unico modo per farlo è comprendere il meccanismo alla base dell’equazione contenuta nell’immagine del test matematico. Una volta che avrai trovato la risposta, a tuo avviso, corretta, vai a leggere il paragrafo conclusivo e scopri se hai indovinato o meno. Fai del tuo meglio e in bocca al lupo!

Soluzione

Ci siamo, finalmente stai per scoprire se hai una mente brillante come credevi e se hai superato con successo il test matematico. La soluzione del rebus è la seguente: moltiplicando la seconda cifra della stringa con quella precedente, ovvero 9 x 8, il risultato sarà 72. Se si compie un’operazione analoga, ovvero si moltiplica 8 x 7 si ottiene 42, e così via, fino all’ultima cifra. Infine si moltiplica il 3 per 3, ottenendo come risultato 9.

Dunque il numero da scrivere al posto dei due punti di domanda è il 9. Se sei riuscito a risolvere l’enigma, allora ti facciamo i nostri più sentiti complimenti: hai superato alla grande il test matematico. Se invece non sei riuscito a trovare da soluzione del test matematico, non ti scoraggiare, ma prova a svolgere altri quiz simili e rompicapo in grado di far crescere le tue capacità di calcolo matematico. Trovi altri test simili a questo all’interno del nostro sito web. Divertiti a risolverli tutti e migliora sempre di più.