Test matematico, se non lo risolvi in 30 secondi sei messo male | I bambini lo risolvono con la metà del tempo

Se saprai risolvere questo test matematico, allora potrai dire davvero di avere delle ottime abilità di ragionamento.

Concentrati per tirare fuori il meglio di te, se svolgendo il quiz, dovessi scoprire che il tempo che impieghi a trovare la soluzione è di mezzo minuto, allora forse dovresti continuare ad esercitarti.

La prova a cui ti stai per sottoporre ha messo in difficoltà anche menti molto abili, eppure qualcuno racconta che dei bambini siano riusciti a sciogliere il rebus, quindi impegnati al massimo, e prova a fare meglio di chi ha preceduto.

Cerca di risolvere il test in meno di 30 secondi, e dimostra di che cosa sei capace. Lo scopo del test matematico è risolvere l’equazione che trovi in questa immagine. In bocca al lupo e buon divertimento.

Test matematico, risolvi il quiz entro 15 secondi

Se ti piacciono le sfide nelle quali occorre contare sulle proprie capacità di ragionamento, sappi che sei davvero nel posto giusto: questo gioco fa proprio al caso tuo. Tutto quello che dovrai fare per risolvere il test matematico è guardare bene questa immagine, che contiene tre stringhe di simboli e numeri. Come avrai notato le tre righe che corrispondono a tre operazioni. Che cosa va scritto, secondo te, al posto dei punti di domanda finali?

Chiediti quale potrebbe essere il risultato della somma dell’ultima riga, e intanto fai partire il cronometro del tuo cellulare per calcolare il tempo che impiegherai a risolvere il test matematico. Quando avrai finito, scegli una delle 4 alternative dell’immagine e dopo vai a leggere la soluzione corretta, che trovi nel paragrafo di seguito. Ti diamo un indizio prezioso: per capire come risolvere il test matematico dovrai cominciare dalla prima stringa e non dalla terza.

Soluzione

Ti abbiamo suggerito di cominciare dalla prima stringa perché è solo trovando il valore dei simboli che potrai giungere davvero alla risposta giusta. Sommando tra loro le cifre che corrispondono ai tre palloni da basket si ottiene 18, va da sé dunque, che, dal momento che hanno tutti e tre lo stesso valore, ognuno di essi vale 6. Nella seconda riga, quindi il risultato è 12 (6+6). Sommando 12 a 15 si ottiene 27, cioè la somma dei due palloni, quindi quello da calcio vale 21.

A questo punto non è difficile dedurre che la soluzione è 21 + (21×3), ovvero 84. Se sei riuscito a capire quale fosse la soluzione dell’operazione entro 30 secondi, la sfida per te è superata. Se invece tu non sei riuscito a risolvere il test matematico entro il limite di tempo desiderato, questo vuol dire che forse dovresti esercitarti ancora, per migliorare ed affinare le due doti di calcolo e di ragionamento logico.