Test visivo, dai un’occhiata a queste emoji | Tra loro ce n’è una che non c’entra niente: i più svegli la trovano subito

Se ami le sfide, questo test visivo è quello che fa per te: mettiti in gioco

Viviamo in un’epoca nella quale gli smartphone sono il centro di tutto. Se, fino a una ventina di anni fa, erano un mero strumento di comunicazione, che consentivano di poter telefonare a chiunque e in qualsiasi momento anche fuori casa, oggi invece sono dei piccoli computer.

Con gli smartphone si naviga in internet, si eseguono ricerche, si studia e si lavora, si seguono gli “amici” sui social network, ci si orienta grazie ai navigatori e si gioca, grazie alle molteplici applicazioni che sono state create per ogni singolo modello e sistema operativo.

Oggi, che ci state leggendo proprio grazie ad uno smartphone, vogliamo offrirvi l’opportunità di divertirvi un po’ con noi. Prendete il tempo e cronometratevi cinque secondi: dal momento in cui parte il timer, avrete solo quei pochissimi istanti per trovare l’emoji diversa dalle altre!

Trova l’emoji diversa

Lo sappiamo, non è un test facile, soprattutto in cinque secondi! Il mondo di oggi, però, ci vuole tutti dallo sguardo rapido e veloce, che in pochi istanti sappia cogliere un particolare che ci permetta quindi di recepire un’informazione in modo fulmineo. Questa è una caratteristica che, sebbene qualcuno l’abbia già di suo, può essere allenata: se il tuo sguardo è lento, continuare a metterti alla prova con questi quiz non potrà fare altro che aiutarti a diventare sempre più un’aquila.

Oggi vi proponiamo otto file di emoji, apparentemente tutte uguali: si tratta di un’emoji felice che sembra fare un’occhiolino a chi la guarda, forse proprio a te che stai facendo questo quiz! Tra le file, però, si nasconde un’emoji che si distingue per un dettaglio che è diverso da tutte le altre. Scopri qual è: il tempo è finito! Se l’hai trovata sei stato bravissimo; se invece hai fatto fatica continua a leggere, che ti sveliamo la soluzione.

Ecco dove si nascondeva

L’emoji diversa dalle altre si nascondeva proprio lì: te l’avevamo detto che c’era! In effetti questa volta siamo stati piuttosto perfidi, poiché il dettaglio per il quale si differenzia è minuscolo.

Continua ad esercitarti, però, perché noterai che di volta in volta diventerai sempre più bravo. Sottoponi questo quiz anche ad amici e parenti e verifica la loro velocità di sguardo!