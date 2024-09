Test visivo, osserva quest’immagine per 11 secondi | Se individui l’esagono hai la vita di un falco

Prova a svolgere questo particolare test visivo, se riesci a capire qual è l’immagine nascosta, allora sei un vero genio.

Hai solo 11 secondi di tempo, quindi comincia a procurarti un cronometro efficiente. Puoi usare anche quello del tuo telefono cellulare.

Aguzza la vista e cerca di fare del tuo meglio, concentrati e rispondi alla domanda del test visivo. In bocca al lupo.

Dimostra le tue capacità, solo se hai una vista da falco riuscirai a individuare con successo la figura contenuta in questa particolare illustrazione. Buon divertimento.

Test visivo, cerca la figura nascosta nell’immagine

Sei sei arrivato fin qui è evidentemente perché hai voglia di verificare le tue reali capacità visive e di metterti alla prova con un gioco stimolante, in grado di dimostrarsi un passatempo divertente ma anche utile. Sei nel posto giusto, Il test visivo infatti, ti permette di misurare l’abilità con cui riesci a concentrarti e anche la rapidità dei tuoi ragionamenti logici. Osserva l’illustrazione che contiene tante piccole figure geometriche di colore giallo su fondo blu notte, noti qualcosa di particolare? C’è un intruso.

Dunque adesso non ti resta che aguzzare la vista e concentrarti al massimo per capire dove si trova l’immagine diversa da tutte le altre. Fai partire il cronometro e comincia a scrutare l’immagine del test visivo. Allo scadere dell’11º secondo, stoppa il cronometro e vai a leggere la soluzione finale, per confrontarla con la risposta che hai dato tu. Se hai capito dove si trova la figura geometrica nascosta nell’immagine, allora per te il test visivo sarà stata una passeggiata.

Soluzione

Prima di rivelarti la soluzione, vogliamo darti un suggerimento prezioso che potrebbe ribaltare il risultato: la figura geometrica nascosta è un esagono. Sei riuscito a capire dove si trova? Qualsiasi sia stata la risposta che hai dato, ora l tempo è davvero scaduto ed è il momento della verità. Stai per scoprire qual è la soluzione del test visivo e per verificare il livello delle tue facoltà. Come puoi vedere, osservando l’illustrazione che contiene la soluzione del test, l’esagono si trova in basso a destra, nella terza fila.

Se sei riuscito a scovarlo da solo, nel poco tempo a tua disposizione, ovvero solo 11 secondi, allora non c’è nulla da dire: hai davvero una vista da falco. Se non ci sei riuscito probabilmente qualcosa ti ha distratto ma puoi ancora migliorare le tue capacità e diventare anche più veloce. In questo caso ti consigliamo di esercitarti con altri test simili a questo. Ne trovi molti nel nostro sito web. Buon divertimento e in bocca al lupo per le prossime sfide.