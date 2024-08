Test visivo, su queste foglie c’è un essere vivente: lo vedi? Se ci riesci hai gli occhi bionici

I test visivi servono a verificare la prontezza di riflessi e la capacità degli occhi di guardare oltre le apparenze. Non tutti indovinano

Tra i vari test intellettivi, utili a misurare fondamentali capacità della nostra mente come riflessi, intuito e attenzione, quelli visivi sono forse i più intriganti in assoluto. Ne esistono di varie tipologie, tutte con diverse impostazioni.

Ciascuno di loro è finalizzato però a tenere in allenamento la vista verificandone la sua reale acutezza. I più diffusi, soprattutto su YouTube, hanno come obiettivo l’individuazione di un oggetto o di un animale dello stesso colore dell’ambiente immortalato nel video.

Negli ultimi anni i cosiddetti test intellettivi hanno acquisito una diffusione e una popolarità del tutto inattese, per certi versi addirittura inspiegabili. Molti scienziati affermano che in base agli studi da loro effettuati per molte persone i suddetti test rappresentano una sorta di curioso e intrigante passatempo.

Insomma, da qualche tempo a questa parte sembra diventato molto più interessante indovinare un calcolo al volo o visualizzare in una manciata di secondi un oggetto nascosto piuttosto che cambiare continuamente canale con il telecomando o prendere in mano un libro o una rivista.

Test visivo, questo è davvero particolare: sembra impossibile da risolvere

Questo test che abbiamo preso in esame e che potete trovare su YouTube è oggettivamente molto difficile. Si vede un tappeto composto da foglie di colore tipicamente autunnale ma tra questo denso fogliame si annida un piccolo e particolare animaletto, ovviamente dello stesso colore.

Il test concede una manciata di secondi per riuscire a individuare l’animale in questione. A quanto pare però nessuno tra coloro che si sono cimentati nel quiz è riuscito a risolvere l’enigma a conferma della sua indiscutibile difficoltà.

Test visivo, l’animale nascosto tra le foglie è bellissimo: eccolo qui

Se i test visivi servono a verificare e misurare eventuali alterazioni ottiche e di conseguenza mettere in pratica possibili misure correttive, questo appena visto non può essere considerato un banco di prova attendibile.

Non c’è niente di più complesso che riconoscere ed individuare in soli cinque secondi la piccola e bellissima farfalla nascosta tra le foglie autunnali. Quei pochissimi che sono riusciti a farlo possono vantare di possedere una vista degna di un super eroe. La stragrande maggioranza dei ‘concorrenti’, com’è inevitabile che sia, ha fatto cilecca.