Testa il tuo QI con questo gioco | Lo chiamano ROMBOMANIA ed è davvero complicato: se lo risolvi sei da Nobel in matematica

Metti subito alla prova le tue abilità e svolgi questo Test. E’ uno dei più difficili, se riesci sei un genio della matematica!

Sono davvero tantissimi i test presenti oggi sul web, in particolare quelli che misurano il QI, sono tra i più apprezzati e diffusi.

Generalmente si basano su delle risposte fornite ad una serie di domande che hanno lo scopo di valutare diverse capacità tra cui quelle verbali, logiche e matematiche di un individuo.

Attualmente non c’è un solo tipo di test di valutazione del QI, eppure nonostante le differenze, quasi tutti hanno alcuni elementi in comune che consentono a chi lo svolge, di scoprire quali siano le abilità in cui è più forte.

Sempre in ambito dei test QI, tra i più complessi troviamo quelli che prevedono una serie di griglie o matrici, ciascuna delle quali contiene uno schema o una sequenza di forme, numeri o simboli. La sfida per l’esaminatore consiste nell’identificare la regola o la relazione all’interno della matrice e applicarla per selezionare la risposta corretta tra una serie di opzioni.

Test per misurare il Qi, un cenno storico

Negli anni tantissimi sono stati gli studi condotti per analizzare il quoziente intellettivo degli individui. In particolare, negli anni ’70 lo psicologo americano Howard Gardner, teorizzò che esistono più tipi di intelligenze: interpersonale, linguistico-verbale, logico-matematica, musicale, naturalistica, visivo-spaziale, corporeo-cinestetica e filosofico-esistenziale. Tutti noi possediamo una o più di una tra queste intelligenze. Ad esempio c’è chi è più portato per la musica e per i rapporti interpersonali, chi per la scrittura e l’arte, o chi ha doti filosofiche e interpersonali elevate.

Secondo tale ottica, quindi, il test del QI è utile per valutare le performance verbali e logiche di un individuo, ma non si può pensare pensare che l’intelligenza si possa dedurre solo da questo. Da molti anni la teoria di Gardner è la più sostenuta dagli psicologi e dai neuropsichiatri perché prende in considerazione il fatto che gli esseri umani abbiano abilità molto diverse che li caratterizzano, e quindi intelligenze che spiccano più di altre.

Svolgi questo test, solo in pochi ci riescono

Nel test odierno, come riporta itpintarest.com, è presente una matrice nella quale bisognerà individuare la soluzione corretta tra A, B, C, D.

Come anticipato, si tratta di un test ormai definito Rombomania proprio per il suo grado di complessità. Se hai voglia di testare le tue capacità, mettiti subito alla prova ed esegui il Test!