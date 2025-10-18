This is Wonderland: il parco delle Fiabe a Roma che fa sognare grandi e piccoli

L’incanto delle fiabe prende vita a Roma con This is Wonderland, il parco delle meraviglie che trasforma il Giardino delle Cascate dell’Eur in un mondo popolato da fate, pirati e personaggi senza tempo. Dopo il successo internazionale del Balloon Museum, l’imprenditore e creativo Roberto Fantauzzi, fondatore di Lux Entertainment, firma un nuovo progetto che fonde immaginazione, arte e spettacolo. Qui il pubblico incontra una Wendy adulta e disillusa, che riscopre il potere del sogno grazie a Peter Pan, in un viaggio che restituisce agli adulti lo stupore dimenticato e regala ai bambini un luogo magico da abitare.

This is Wonderland: il parco delle fiabe che unisce sogno e realtà

L'esperienza di This is Wonderland non è una semplice messa in scena teatrale, ma un percorso immersivo costruito tra installazioni scenografiche, spettacoli dal vivo e interazione diretta con i personaggi. Fiabe riscritte da zero, nuove morali e scenografie oniriche fanno da sfondo a un'esperienza che cambia prospettiva: i visitatori non sono spettatori passivi, ma parte integrante del racconto.

La storia di Wendy, adulta efficiente e manager di una grande industria di giocattoli in crisi, diventa una metafora moderna. Lontana dall’infanzia, ha perso il contatto con la fantasia che un tempo le apparteneva. Sarà Peter Pan a riportarla con i fratelli sull’Isola Che Non C’è, in un’avventura che unisce pirati, fate e indiani. Un messaggio chiaro: non è mai troppo tardi per ricominciare a sognare.

Roberto Fantauzzi: da re della notte a costruttore di meraviglie

Dietro a This is Wonderland c’è l’intuizione e la visione di Roberto Fantauzzi, patron di Lux Entertainment. Nato professionalmente nei club più esclusivi d’Italia, da Porto Cervo a Capri, Fantauzzi ha rivoluzionato la propria carriera con la nascita della figlia: “Quando l’ho vista ridere per un’animazione improvvisata – racconta – ho capito che quell’energia doveva essere il centro di tutto”.

Da lì, il passaggio dal mondo della notte alla creazione di esperienze artistiche immersive è stato naturale. Dopo il primo esperimento con Christmas Wonderland, arriva il successo internazionale con il Balloon Museum, che porta l'arte dell'aria e dell'interazione da Roma fino a Parigi, New York e i più grandi centri culturali del mondo.

Lux Entertainment: quando l’arte diventa esperienza

Fondata nel 2021, Lux Entertainment conta oggi oltre 250 dipendenti e più di 20 milioni di visitatori in tre continenti. La filosofia di Fantauzzi è chiara: “Non facciamo eventi immersivi, creiamo esperienze interattive che diventano arte”.

Un approccio che ha spostato il baricentro del settore: mentre il mercato si affollava di proposte immersive, Lux ha puntato sulla creazione di connessioni autentiche tra persone, spazi e opere. L’azienda internalizza ogni competenza, dalla scenografia all’ingegneria, fino alla carpenteria, per garantire coerenza e qualità in ogni progetto.

Il motto di Fantauzzi è eloquente: “Vietato non toccare”. Perché l’arte, in Lux, è partecipazione. Bambini e adulti sono invitati a giocare insieme, scoprendo che la bellezza nasce proprio nello spazio condiviso.

This is Wonderland: fiabe riscritte per un nuovo pubblico

Tra i format più amati di Lux, This is Wonderland ha un posto speciale. Ogni fiaba è ripensata per i tempi moderni: in Alice – Lost Inside You, ad esempio, il Bianconiglio rivela che Alice non si trova perché “Alice siete voi”, oppure in Peter Pan – Never Stop Dreaming, con il sogno di Wendy. Un messaggio semplice ma potente: la vera meraviglia non è fuori, ma dentro di noi.

Il parco delle fiabe a Roma diventa così uno spazio di riscoperta collettiva, capace di parlare a più generazioni. I bambini trovano personaggi pronti ad accoglierli, mentre gli adulti rivivono il contatto con un immaginario che credevano dimenticato.

Un progetto che guarda al futuro

Con This is Wonderland, Roma si conferma laboratorio d’avanguardia per nuove forme di spettacolo e intrattenimento culturale. La sfida di Fantauzzi è quella di mantenere viva la capacità di stupire in un mondo che corre veloce, riportando al centro l’importanza dell’esperienza condivisa.

Le reazioni del pubblico sono entusiaste: famiglie, turisti e curiosi trovano in questo parco un’occasione per fermarsi e tornare a sognare. Perché, come dimostra la storia di Wendy, la fantasia non ha età e la vera magia accade quando ci concediamo di ritrovarla.