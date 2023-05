Thomas Bricca, inaugurato il murale nel giorno della festa della mamma

Il sorriso di Thomas Bricca, quel suo sguardo allegro sono divenuti eterni, nel giorno della festa della mamma, a poca distanza dalla casa di Thomas è stato inaugurato un murale dedicato al giovane di Alatri la cui vita è stata spazzata via in modo assurdo il 30 gennaio 2023.

Ad inaugurare l’opera, firmata dai due artisti Giuseppe Bernardi e Simone Micheli, era presente anche la mamma di Thomas, Federica Sabellico.

“Vogliamo ricordare Thomas, un ragazzo solare, sorridente e pieno di vita”. La sua voce si rompe quando ricorda la festa della mamma: “voglio fare gli auguri a tutte le mamme qui presenti, e auguri a me perché anche io sono ancora una madre. Thomas è ancora mio figlio, un figlio che per me è stato un dono e mi ha dato tanto”.

Presenti all’inaugurazione del murale i familiari del ragazzo, i suoi amici e le autorità locali, il Sindaco Cianfrocca e il vice sindaco Addesse.

Gli amici hanno lasciato andare in cielo palloncini bianchi, due palloncini a forma di cuore invece nelle mani di Federica Sabellico, la mamma di Thomas.

Thomas Bricca: a che punto sono le indagini

Gli assassini di Thomas, intanto, sono ancora a piede libero. Gli investigatori si stanno ora concentrando sulle analisi dei cellulari di persone legate alle indagini e sospettate di concorso in omicidio.

La comunità si stringe intorno alla famiglia di Thomas e sa subito ha collaborato attivamente per aiutare in ogni modo le forze dell’ordine. Però mancano ancora molti tasselli importanti per ricomporre cosa sia accaduto quella notte e inchiodare i colpevoli alle loro responsabilità.

Nasce anche l’associazione “L’Albero di Thomas” fondata dallo zio del ragazzo, Lorenzo Sabellico con la volontà di “progettare per la comunità e per i giovani”. Un agrifoglio, piantato a marzo scorso e che è segno di speranza. Un albero che potrebbe diventare opportunità per altri giovani di uscire dalla paura e camminare insieme.

*immagine dal profilo della mamma di Thomas, Federica Sabellico

