Ti do il Bonus se frequenti questo CORSO | Le novità per il 2025 sono veramente tante, un solo requisito per accedere

Questo corso da diritto a un bonus speciale, scopri subito di che cosa si tratta. Non lasciartelo scappare.

Non farti sfuggire l’occasione di incassare il contributo garantito dallo Stato italiano: ecco a chi sarà riservato.

Finalmente una bella novità per tanti giovani cittadini italiani, che possono cominciare il nuovo anno in bellezza.

Verifica a chi è destinato e di che corso si tratta e controlla se anche tu puoi avvalerti della nuova iniziativa dello Stato italiano.

Il bonus in questione è un’autentica manna dal cielo, perché rappresenterà un regalo per i beneficiari e al tempo stesso servirà a sensibilizzare sul tema, importantissimo, della sicurezza.

Bonus, il regalo speciale dello Stato italiano ai cittadini più giovani

Negli anni scorsi il Governo italiano ha introdotto tutta una serie di misure di natura economica e fiscale, che hanno dato diritto ad alcuni cittadini ad agevolazioni contributive, indennità e altri contributi speciali. Adesso l’esecutivo è al lavoro per concludere la nuova Legge di bilancio, che, come ogni anno, sarà pronta entro il 31 dicembre 2024 e che determinerà le linee guida per il prossimo anno. A quanto pare, però è già arrivata una buona notizia e riguarda un bonus speciale, che sarà erogato a fronte della frequentazione di un particolare tipo di corso.

Ad annunciare la grande novità è stata la legge numero 177 del 25 novembre 2024, che entrerà in vigore a partire dal 14 dicembre e che introdurrà delle novità sostanziali in materia di sicurezza stradale. Scopriamo di che cosa si tratta.

L’iniziativa che aumenta la sicurezza sulle nostre strade

Il bonus in questione nasce a partire dalla recente iniziativa che lo Stato Italiano ha dedicato agli studenti, e che è nata con il preciso obiettivo di sensibilizzare sul tema, delicato della sicurezza stradale. A quanto pare, chi partecipa a corsi extracurriculari di educazione stradale, tenuti dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie, o anche organizzati dalle autoscuole private, può avere diritto a un bonus speciale.

Il bonus del Governo italiano questa volta non è un bonus di natura economica ma è un bonus di due punti sulla patente, cioè un credito. Il bonus, come si legge sul sito web www.orizzontescuola.it, è valido sulle licenze di guida AM, A1, B1, A2, B, BE, C1 e C1E. Ben presto saranno definite le modalità di richiesta e tutte le indicazioni specifiche, che occorrerà seguire per avvalersi del bonus. Dunque per ora non resta che aspettare le nuove direttive per scoprire come approfittare dell’incentivo statale, atto a promuovere la sicurezza stradale tra i cittadini più giovani.