Ti reputi intelligente? Questo test fa al caso tuo | Tra i sassi si nasconde qualcuno: trovalo in 10 secondi

Se pensi di essere davvero una cima, prova a svolgere il test d’intelligenza e dimostra di che cosa sei capace.

Questo quiz è pane per i tuoi denti, se ritieni di avere delle facoltà superiori alla media. Ora è arrivato il momento di attingere alle tue capacità. Mettiti alla prova con questo test e scopri il livello delle tue capacità.

Se sarai in grado di superare la sfida, allora potrai davvero dire di avere proprio un occhio da falco e una mente brillante, altrimenti sarà il caso di continuare a esercitarti, per affinare sempre di più le tue doti di osservazione e di ragionamento.

Hai solo pochi secondi di tempo per guardare questa immagine, rispondere alla domanda che leggerai di seguito, e trovare la soluzione corretta. Concentrati e cerca di fare del tuo meglio, in bocca al lupo!

Test d’intelligenza, osserva l’immagine e scopri se hai una vista da falco

Il test d’intelligenza di oggi si basa su un’immagine molto particolare, capace di mettere in difficoltà anche gli osservatori più attenti. Non lasciarti scoraggiare però, aguzza la vista e guarda con attenzione la foto in ogni suo dettaglio. Hai solo dieci secondi di tempo a tua disposizione, quindi aziona subito il cronometro.

Ora tutto quello che devi fare è rispondere a questa domanda: “Che cosa vedi nell’immagine?”. Come puoi notare nella particolare foto qui in alto ci sono tanti sassi colorati, e sembra essere stata scattata sulla spiaggia di una baia piena di scogli. Non c’è traccia di sabbia ma si può scorgere un elemento umano, riesci a capire che cos’è e dov’è nascosto? Una volta che avrai finito di osservare l’immagine del test d’intelligenza e avrai trovato la tua soluzione, vai a leggere il paragrafo finale per confrontarla con la risposta corretta.

Soluzione

L’elemento umano che è possibile scorgere, osservando la foto con i sassi, è un volto. Guarda nel cerchietto rosso per capire dove si trova. Se sei riuscito a individuarlo da solo, allora hai davvero una vista da falco e una mente brillante, proprio come credevi. Complimenti: il test d’intelligenza è superato.

Se invece la risposta è no, e se non sei riuscito a capire dove si nascondesse il viso celato tra i sassi, allora purtroppo non hai superato il test d’intelligenza ma non è il caso di abbattersi. Potrai esercitarti e divertirti con altri test simili a questo. Ne trovi molti all’interno del nostro sito web. Buon divertimento e in bocca al lupo per le tu prossime sfide.