TIM Music Awards – La Festa con Nek e Carolina Di Domenico, in onda stasera su Rai2

(Adnkronos) – Una serata speciale, all'Arena di Verona, condotta da Nek insieme a Carolina Di Domenico: è "TIM Music Awards – La Festa", in onda stasera mercoledì 20 settembre alle 21.30, su Rai2. Una festa canora con alcuni tra gli artisti italiani più amati. A esibirsi nel corso della serata: Emma, Diodato, Renga, Nek, Paola & Chiara, Levante, Mara Sattei, Ana Mena, Elettra Lamborghini, Ariete, gIANMARIA, Tony Effe, LDA, Alfa, Olly, Ciccio Merolla. Durante la puntata verrà premiato e si esibirà sul palco dell'Arena di Verona il gruppo emergente vincitore del concorso TIM "Suona con la tua band all'Arena di Verona". Dopo oltre 1.000 candidature provenienti da tutta Italia sono state selezionate le 15 realtà migliori dal pubblico e dalla giuria TIM, che sono state poi valutate da una giuria di esperti del settore musicale composta da Gino Castaldo, Carlo Conti, Leonardo De Amicis, Carolina Di Domenico, Carlo Di Francesco, Nek, Francesco Renga e Lele Spedicato. In continuità con gli eventi musicali del 2023, Rai Pubblicità ha proposto un modello integrato di partnership a TIM – title sponsor – e a Citroën, attraverso un percorso crossmediale studiato ad hoc che abbraccia tutti i mezzi – tv, radio, digital, social e territorio. TIM, per il secondo anno, è title sponsor dell'evento e ha animato i TIM Music Awards con contenuti e collegamenti in diretta dalla TIM Data Room, allestita per l'occasione nel backstage dell'Arena di Verona. I TIM Music Awards, così come il recente TIM Summer Hits, si inseriscono nell'ambito della campagna di comunicazione del Gruppo 'La Forza delle Connessioni' che vuole sottolineare l'importanza della connettività che diventa relazione umana e aiuta ad avvicinarsi, a superare le distanze e a trovare forza e motivazione per realizzare progetti sempre più ambiziosi proprio come la musica e i grandi eventi dal vivo. Citroën per il primo anno sarà sponsor dei premi per la musica italiana con l'importante iniziativa di brand activism RispettAMI. Da sempre vicino alle persone e ai loro valori, con questo progetto il brand si muove da ormai più di un anno per promuovere una cultura contro il bullismo e il cyber-bullismo tra i giovani. Protagonista della scena la piccola di casa Citroen AMI 100% elettrica che si guida dai 14 anni. Gli spettatori presenti all'Arena riceveranno un opuscolo con il decalogo contro il bullismo e la possibilità di vincere il noleggio di un AMI per sei mesi. Inoltre, sarà protagonista dell'Arena con la presenza del brand negli spazi di Rai Radio2. Rai Radio2 e Radio Italia Solomusicaitaliana sono le radio ufficiali dei TIM Music Awards.

