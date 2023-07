Tim Summer Hits, ultima tappa a Rimini: i cantanti ospiti domenica 30 luglio

(Adnkronos) – Sesto e ultimo appuntamento, domenica 30 luglio alle 21.20, con 'TIM Summer Hits', lo show musicale targato Rai 2, condotto da Andrea Delogu e Nek. Anche per quest’ultima puntata, in onda da Piazza Fellini a Rimini, saranno tanti i cantanti, artisti nazionali e internazionali, che saliranno sul palco con la musica colonna sonora dell’estate. Tanti anche i collegamenti con il backstage di 'TIM Summer Hits' insieme a Gli Autogol che, con le loro interviste, “divulgheranno” interessanti particolari legati agli ospiti della serata. Da non perdere anche le curiosità che La Mario svelerà direttamente dal box di Rai Radio 2. Ospiti di questa puntata saranno: Achille Lauro, Aiello, Arisa, Asteria, Benji e Finley, Chiello, Cmqmartina, Colla Zio, Coma_Cose, Elettra Lamborghini, Emma, Ex-Otago, Federico Rossi, Fulminacci, Galeffi, Giuse the Lizia, Il Tre, Junior Cally, Lo Stato Sociale e Mobrici, Ludwig, Neima Ezza, Rocco Hunt, Rovere, Seryo, Sethu, Santi Francesi, Shari, Tommy Dali e NDG, Valentina Parisse, Vegas Jones e gli Zero Assoluto. 'TIM Summer Hits' sarà visibile in contemporanea anche su Rai Radio 2 e disponibile su RaiPlay. 'TIM Summer Hits' è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da FriendsTv. Un progetto innovativo capace di valorizzare i 4 partner dell’evento: TIM – title sponsor, Suzuki – Auto del 'TIM Summer Hits', Carrefour e Canta Tu. —[email protected] (Web Info)

