Tinta per capelli, da oggi non ti serve più | Usa questo comunissimo cibo: si trova in tutte le dispense

Se non vuoi continuare a fare la tinta per capelli, perché sei stanco di spendere un patrimonio adotta questo trucco infallibile.

colorare i capelli può essere una scelta dettata dalla voglia di cambiare il proprio look oppure dall’esigenza di coprire i capelli bianchi ma in ogni caso rappresenta una spesa non indifferente.

Fare la tinta ai capelli nei saloni specializzati e un’enorme perdita di tempo e di denaro, ma con questo metodo fai da te risolvi il problema.

Quando scoprirai come puoi fare a colorare la tua chioma senza spendere un euro e restando comodamente a casa tua resterai stupito: ecco la soluzione che vorresti aver conosciuto prima.

Tinta ai capelli, il metodo economico per dire addio ai costi del parrucchiere

Se hai deciso, per mero vezzo estetico o perché hai i capelli grigi o bianchi e hai scelto di coprirli, di colorare la tua chioma, allora di certo ti sarai recato dal parrucchiere e avrai notato che la tinta ai capelli rappresenta un costo ma anche una grossa perdita di tempo. Non tutti infatti adorano trascorrere intere ore nei saloni di hairstyling.

La tinta ai capelli, per altro, presenta anche altri svantaggi, perché purtroppo le colorazioni tradizionali contengono additivi chimici, ammoniaca e sostanze che danneggiano la fibra capillare, che a volte desquamano perfino il cuoio capelluto e che inquinano irrimediabilmente l’ambiente. Per fortuna ora esiste anche un’alternativa valida, che rappresenta una soluzione rapida economica e fai date alla classica tinta ai capelli. Scopri qual è e dopo che avrai capito i suoi vantaggi non l’abbandonerai mai più.

La soluzione fai da te semplice e veloce

Chi ha deciso di coprire i capelli bianchi o grigi, da tanti considerati trendy, può optare per una soluzione fai da te che fa bene al portafogli e all’ambiente. Il metodo consiste nell’utilizzo di un tubero. Non si tratta di un costoso frutto esotico o di una radice introvabile ma di una comunissima patata. Per una volta le patate si possono usare non solo per la loro bontà e la versatilità in cucina ma anche come rimedio alternativo rispetto alla tradizionale tinta ai capelli.

Se vuoi sfruttare l’azione delle patata, immergi delle bucce nell’acquai bollente e lasciare bollire per circa mezz’ora. Dopo di che lascia raffreddare e lava i capelli come fai sempre. Dopo lo shampoo risciacqua i capelli con l’acqua in cui avrai fatto bollire le bucce. Grazie alla grande quantità di amido, contenuto proprio all’interno della parte esterna delle patate, i capelli bianchi saranno coperti, come quando fai la tinta dal parrucchiere.