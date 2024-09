Tiramisù light, questo lo mangiano anche i diabetici | Gusto tradizionale e preparazione lampo: lo porterai a ogni festa

Se sei a dieta ma non vuoi rinunciare al dolce, concediti questo squisito tiramisù light. Ha poche calorie ma è buonissimo.

Il tiramisù è un grande classico e il gusto morbido e avvolgente di questo dessert ti stupirà, sembra proprio di mangiare quello tradizionale!

Impara come si fa a preparare il tiramisù light. Non serve essere cuochi o chef provetti: la ricetta è semplicissima.

Regala a te a i tuoi amici un momento di profonda dolcezza, senza sensi di colpa. Goditi il piacere del tiramisù light, è senza alcuna traccia di zucchero.

Tiramisù light, come preparare un buonissimo dolce con poche calorie

Se ami i dessert della tradizione italiana, allora non puoi non apprezzare il tiramisù. Con l’aroma di caffè, il gusto avvolgente e delicato del mascarpone e il sapore irresistibile del cacao, questo dolce è un piacere per il palato. Spesso però chi non ama esagerare con grassi e zuccheri, o chi sta seguendo un piano alimentare dimagrante, evita di consumare dolci. Per fortuna, esiste anche il modo per preparare dei dessert leggeri ma buoni come quelli classici.

Anche il tiramisù ha una sua versione light, senza traccia di zucchero e con pochissime calorie, ma non aspettarti che si insapore, anzi, tutt’altro! Scopri come si prepara, divertiti a realizzarlo per te e i tuoi commensali e concediti una pausa golosa, senza sensi di colpa.

La ricetta senza zucchero semplice e irresistibile

Realizzare il tiramisù light è semplice e il risultato è molto soddisfacente. Se vuoi provare questa ricetta dietetica, procurati 500 grammi di mascarpone, 3 uova, 150 grammi di eritritolo a velo, 15 grammi di inulina, 170 grammi di biscotti secchi senza zucchero, 100 ml caffè e 2 cucchiaini cacao amaro in polvere. Ora separa i tuorli dagli albumi e montali, poi versa l’eritritolo sui tuorli e unisci il mascarpone, mescolando bene. Poi prendi metà degli albumi e uniscili alla crema che stai preparando. Una volta che avrai ottenuto un composto omogeneo e denso, aggiungi l’altra metà dei tuoi albumi, creando così una mousse al mascarpone montata a dovere.

Poi prendi una teglia alta circa 5 cm e versa al suo interno metà del caffè, poi poggia sul fondo del tegame i biscotti e copri con metà della crema al mascarpone. Successivamente spolvera metà del cacao amaro e adagia sopra il cacao un’altra fila di biscotti. Aggiungi il restante caffè e completa un altro strato, unendo tutta la crema restante e un’ultima spolverata di cacao amaro. Il gioco è fatto, il tuo tiramisù light è quasi pronto, riponilo in frigo per un’ora e poi servilo.