Titanic, disperso sottomarino che porta turisti a visitare relitto

(Adnkronos) – Un sottomarino usato per portare i turisti a visitare il relitto del Titanic nell'Oceano Atlantico risulta disperso e la Guardia costiera di Boston ha avviato un'operazione di ricerca. Lo rivela la Bbc, secondo cui non è al momento chiaro quante persone fossero a bordo, semmai ci fossero, quando il sottomarino ha perso i contatti. Il relitto giace sul fondo dell'Oceano a circa 3.800 metri di profondità, a 600 km dalle coste canadesi. I resti del Titanic sono stati individuati e localizzati nel 1985. La nave, la più grande del mondo all'epoca, è affondata nel 1912 durante il suo viaggio inaugurale da Southampton e New York. Dopo lo schianto contro un iceberg, il Titanic affondò: morirono oltre 1.500 delle 2.200 persone che erano a bordo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

