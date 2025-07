Tivoli, 15enne fermato per spaccio reagisce con veemenza ai Carabinieri

Pochi metri separano l’ingresso di Villa d’Este dai vicoli del centro storico di Tivoli, dove lo scorso 4 luglio un episodio piuttosto inquietante ha preso forma. I carabinieri erano in piena operazione di controllo quando hanno notato un quindicenne circondato da un gruppo di coetanei. I ragazzi si scambiavano oggetti con fare sospetto e i militari non hanno tardato a capire che si trattava probabilmente di uno scambio illegale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La fuga e l’inseguimento

Alla vista dei carabinieri, il giovane ha tentato la fuga tra le strade tortuose. Nel disperato tentativo di scappare, è inciampato ed è stato rapidamente raggiunto dai due militari. Invece di arrendersi pacificamente, ha reagito con veemenza, colpendoli con calci nel tentativo vano di liberarsi.

La scoperta della droga

Una volta fermato e perquisito, addosso al ragazzo sono stati trovati 225 euro in contanti, ordinati in banconote di vari tagli. Inoltre, aveva con sé circa 3 grammi di hashish già suddivisi in dosi pronte per essere cedute. Ulteriori controlli sui suoi coetanei hanno permesso ai carabinieri di scoprire altre piccole quantità della stessa sostanza, confezionate nello stesso modo.

Denuncia e rientro in famiglia

A seguito dell'accaduto, il quindicenne è stato denunciato a piede libero alla procura presso il tribunale per i minorenni. L'accusa principale riguarda la detenzione ai fini di spaccio e la resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le procedure legali, il ragazzo è stato affidato nuovamente ai suoi genitori.

L’attività costante delle forze dell’ordine

L'operazione rientra in una serie di controlli mirati volti a garantire la sicurezza nel centro storico della cittadina laziale. Nello stesso giorno sono state verificate le identità di 56 persone e ispezionati 50 veicoli dalle forze dell'ordine impegnate a mantenere alta l'attenzione sulla zona.

