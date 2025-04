Tivoli, arrestato un 51enne per violenza sessuale: la denuncia della compagna fa scattare il Codice Rosso

Nel primo pomeriggio dell’8 aprile, un intervento dei Carabinieri della Stazione di Tivoli ha interrotto una vicenda che, secondo quanto riferito in fase preliminare, avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. La telefonata al 112 è arrivata da una donna di 44 anni, scossa, in evidente stato di shock. I militari sono giunti nell’abitazione pochi minuti dopo e hanno trovato la donna in condizioni tali da richiedere un intervento medico immediato e l’attivazione del protocollo previsto dal Codice Rosso.

Secondo quanto emerso nella primissima ricostruzione, la donna avrebbe raccontato ai Carabinieri di essere stata aggredita fisicamente e sessualmente dal proprio compagno, un cittadino italiano di 51 anni, in un momento in cui l’uomo si trovava in evidente stato di alterazione alcolica.

Una dinamica che riporta al centro il tema della violenza domestica

Non si tratta purtroppo di un caso isolato. Le dinamiche descritte dalla vittima, se confermate, rientrano in uno schema fin troppo noto: una lite, l’escalation verbale che si trasforma in aggressione, il tentativo di isolamento della vittima – in questo caso con il sequestro del telefono – e infine la violenza vera e propria. L’intervento delle forze dell’ordine è stato tempestivo, ma ancora una volta emerge la fragilità del contesto in cui questi episodi si consumano: la casa, lo spazio domestico, si trasforma in luogo di paura invece che di protezione.

Il dato più rilevante non è solo l’arresto in flagranza, ma la rapidità con cui è stato applicato il Codice Rosso, la norma introdotta per accelerare la risposta istituzionale nei casi di violenza di genere. La donna è stata ascoltata subito e condotta al pronto soccorso dell’ospedale di Tivoli per le prime cure e per avviare l’iter di assistenza previsto nei casi di abuso.

L’iter giudiziario e la presunzione di innocenza

Il 51enne è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, condotto nel carcere di Rebibbia. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, mentre proseguono le indagini per definire con maggiore precisione il quadro probatorio. È importante ricordare, in questa fase, che l’indagato va considerato presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, come stabilito dalla Costituzione.

Il procedimento è solo all’inizio, e sarà la magistratura a chiarire responsabilità e dinamiche nel pieno rispetto delle garanzie difensive. Ma l’intervento, la denuncia, la rapidità dell’attivazione del Codice Rosso raccontano già molto della difficoltà — e del coraggio — che spesso si nascondono dietro una telefonata al 112.

La tutela della vittima e il ruolo della comunità

Al di là degli sviluppi giudiziari, resta centrale il percorso di protezione e supporto alla donna. L’intervento sanitario, l’ascolto protetto e, auspicabilmente, l’accesso a una rete di assistenza psicologica e legale, sono elementi chiave per evitare che chi ha subito una violenza si trovi ad affrontare la solitudine, spesso la seconda ferita dopo l’aggressione.

È un caso che riporta all’attenzione pubblica il bisogno di costruire una cultura diffusa del rispetto, ma anche della vigilanza e dell’ascolto. Non solo delle vittime, ma anche dei contesti in cui la violenza può germogliare indisturbata. E se da un lato le istituzioni sembrano oggi più pronte ad agire, dall’altro resta essenziale che ogni cittadino sappia cogliere i segnali, non restare indifferente, non voltarsi dall’altra parte.

© Riproduzione riservata