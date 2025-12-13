Tivoli, bimba di 2 anni muore dopo un malore all’asilo nido: indagini e autopsia

Una bambina di due anni è morta giovedì 11 dicembre 2025 a Tivoli dopo un improvviso malore avvenuto mentre si trovava in un asilo nido della città. La piccola è stata soccorsa dal personale sanitario dell’Ares 118 e trasportata all’ospedale San Giovanni Evangelista, dove è deceduta nel pomeriggio. Sul caso indaga il Commissariato di Tivoli; la Procura ha già disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte.

Tivoli, bimba di 2 anni muore dopo un malore all’asilo nido: la ricostruzione delle ore decisive

Secondo quanto accertato finora, il malore si è verificato nel corso del riposino pomeridiano, intorno alle 15, all’interno della struttura “Arco Balocco” di via Acquaregna. A notare che qualcosa non andava sarebbero state le educatrici, che hanno dato l’allarme e richiesto l’intervento dei soccorsi. L’ambulanza dell’Ares 118 ha preso in carico la bambina e l’ha condotta al pronto soccorso del presidio ospedaliero cittadino.

In ospedale i sanitari hanno proseguito le manovre di assistenza e stabilizzazione. Nonostante i tentativi, il decesso è stato dichiarato alle 16.30. Come previsto in casi di morte improvvisa, a segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine è stato il primario del nosocomio, attivando così il protocollo di polizia giudiziaria.

Tivoli, bimba di 2 anni muore dopo un malore all’asilo nido: cosa stanno verificando gli investigatori

Gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno effettuato un primo sopralluogo presso l'asilo nido, acquisendo elementi utili a ricostruire con precisione la sequenza degli eventi: chi era presente, quali procedure sono state attivate, quali tempi hanno scandito la richiesta di soccorso e l'arrivo dell'ambulanza. Sono state ascoltate le maestre e le responsabili della struttura, passaggio necessario per raccogliere testimonianze e chiarire ogni dettaglio operativo.

L’attività investigativa, in questa fase, punta a escludere omissioni o irregolarità, oltre a verificare eventuali condizioni pregresse che possano aver contribuito al malore. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo: al momento non risultano ipotesi ufficiali sulle cause, proprio perché il quadro clinico va definito con evidenze medico-legali.

Tivoli, bimba di 2 anni muore dopo un malore all’asilo nido: l’autopsia e i prossimi passaggi della Procura

La Procura di Tivoli ha disposto l'autopsia sul corpo della bambina. L'esame medico-legale servirà a chiarire l'origine del decesso, distinguendo fra cause naturali, eventi acuti non prevedibili e altre eventualità che solo gli accertamenti potranno confermare o escludere. In base agli esiti, l'autorità giudiziaria potrà decidere se procedere con ulteriori perizie, acquisizioni documentali e consulenze specialistiche.

In parallelo, la magistratura potrà richiedere cartelle cliniche, tracciati sanitari e ogni documento utile a ricostruire l’intervento di soccorso e l’assistenza prestata: un percorso tecnico che, in casi simili, richiede tempo e prudenza, anche per restituire alla famiglia risposte basate su dati certi.

Tivoli, bimba di 2 anni muore dopo un malore all’asilo nido: dolore e interrogativi, senza processi sommari

La morte di una bambina così piccola lascia una ferita profonda e apre interrogativi immediati nei genitori che affidano i propri figli ai servizi per l’infanzia. Proprio per questo, la fase delle indagini va letta con equilibrio: in assenza di risultati ufficiali, ogni valutazione sul “perché” rischia di trasformarsi in un processo sommario, che non aiuta né la ricerca della verità né la tutela di chi lavora in contesti educativi delicati.

Nel frattempo, la priorità resta duplice: da un lato ricostruire con rigore ciò che è accaduto in quelle ore, dall’altro garantire vicinanza ai familiari e a chi, nella struttura, ha vissuto in prima persona un evento drammatico. Saranno gli accertamenti disposti dalla Procura e svolti dagli investigatori a definire le cause e, se emergeranno profili di responsabilità, a indicarli con atti formali.