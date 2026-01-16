Tivoli, caduta in arrampicata alla falesia di Scoglio Porcelli: ferito un 69enne, soccorso con eliambulanza

Un pomeriggio di arrampicata si è trasformato in un’operazione di soccorso complessa alla falesia di Scoglio Porcelli, nel territorio comunale di Tivoli (Roma). Un uomo residente a Roma e nato nel 1956, è rimasto ferito dopo una caduta di circa 5 metri, riportando un profondo trauma all’arto inferiore destro. L’allarme è scattato tramite il NUE 112, che ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi.

Tivoli, attivazione immediata dal NUE 112: in campo Soccorso Alpino e ARES 118

Secondo le informazioni diffuse dagli enti intervenuti, il 112 ha mobilitato una squadra di terra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e l'eliambulanza ARES 118, con a bordo l'équipe sanitaria e un tecnico di elisoccorso del CNSAS. Una scelta operativa legata alle condizioni del paziente e alla necessità di ridurre al minimo i tempi di intervento in un'area rocciosa, dove lo spostamento via terra può risultare lento e rischioso.

Tivoli, manovra in hovering sulla parete: sbarco vicino alla falesia

Raggiunta la zona di Scoglio Porcelli, l’elicottero ha effettuato una manovra di hovering, consentendo lo sbarco del personale sanitario e del tecnico in prossimità della parete. È una procedura che richiede coordinamento e precisione: vento, spazio limitato e conformazione del terreno impongono tempi rapidi e comunicazioni continue con la squadra a terra.

Tivoli, stabilizzazione sul posto e imbarellamento dell’arrampicatore ferito

Il paziente è stato raggiunto in pochi minuti. I sanitari lo hanno valutato e stabilizzato direttamente sul luogo dell'incidente, evitando movimenti inutili che avrebbero potuto aggravare il trauma all'arto inferiore destro. Dopo le prime cure, l'uomo è stato posizionato in barella e preparato per il recupero in sicurezza, fase delicata quando si opera vicino a una parete e su terreno irregolare.

Tivoli, recupero con verricello e trasferimento a Tor Vergata

Il recupero è avvenuto tramite verricello: una volta issato a bordo, l'arrampicatore è stato trasportato rapidamente in elicottero e affidato alle cure ospedaliere. La destinazione è stata il Policlinico Tor Vergata, dove sono previsti accertamenti e trattamenti in base alle condizioni cliniche riscontrate.

Tivoli, sul posto anche automedica 118 e Vigili del Fuoco

A supporto delle operazioni hanno operato anche il personale dell’automedica del 118 e i Vigili del Fuoco. La presenza di più unità, in questi contesti, consente di gestire contemporaneamente sicurezza dell’area, assistenza sanitaria e logistica del recupero, garantendo un intervento coordinato e una catena di soccorso efficiente.

L’incidente focalizza l’attenzione sulla sicurezza in falesia: anche una caduta da pochi metri può avere conseguenze serie, e la tempestività dei soccorsi resta spesso il fattore che fa la differenza.