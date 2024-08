Tivoli, Carabinieri arrestano in flagranza un 29enne italiano per furto in un bar-tabacchi

Nella tranquilla mattina di domenica scorsa, i Carabinieri della Stazione di Tivoli hanno eseguito un arresto in flagranza di reato che ha visto coinvolto un giovane 29enne italiano, accusato di furto all’interno di un noto bar-tabacchi della cittadina. L’operazione, che ha permesso di prevenire ulteriori danni e di restituire la refurtiva al legittimo proprietario, è stata portata a termine con prontezza e precisione dalle forze dell’ordine locali.

I fatti si sono svolti poco prima dell’orario di apertura del bar-tabacchi, situato in una zona centrale di Tivoli. Il giovane, approfittando dell’assenza di personale, si è introdotto all’interno dell’attività forzando una porta e squarciando i tendaggi in PVC che separavano il laboratorio dal resto del locale. La scena che si è presentata agli occhi dei Carabinieri intervenuti è stata emblematica: il ladro, sorpreso sul fatto, era intento a riempire tre sacchi con merce di ogni tipo, per un valore complessivo stimato intorno agli 800 euro.

L’intervento tempestivo dei militari ha impedito che il furto potesse essere portato a termine. Il 29enne è stato arrestato sul posto e condotto presso la Stazione dei Carabinieri di Tivoli, dove è stato sottoposto agli accertamenti di rito. Successivamente, l’autorità giudiziaria ha disposto per lui gli arresti domiciliari, misura cautelare confermata dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Tivoli.

Carabinieri intervenuti a Tivoli

Il provvedimento ha confermato la gravità del reato contestato al giovane, che dovrà ora affrontare il prosieguo delle indagini e il processo, al termine del quale verrà accertata la sua eventuale colpevolezza. È importante ricordare che, in questa fase, l’indagato deve essere considerato presunto innocente, in attesa di una sentenza definitiva.

La refurtiva, composta principalmente da sigarette, gratta e vinci e altri prodotti da banco, è stata interamente recuperata dai Carabinieri e riconsegnata al proprietario del bar-tabacchi, che ha espresso gratitudine per l’efficace intervento delle forze dell’ordine. Quest’ultimo ha commentato l’accaduto sottolineando come episodi di questo genere, sebbene rari, rappresentino un serio danno economico per le attività commerciali, già messe a dura prova dalla crisi economica degli ultimi anni.

L’arresto del 29enne, reso possibile anche grazie alla collaborazione dei cittadini che hanno segnalato movimenti sospetti nei pressi del locale, rappresenta un ulteriore successo per l’Arma dei Carabinieri, impegnata quotidianamente nella prevenzione e repressione dei reati sul territorio. L’operato dei Carabinieri di Tivoli ha infatti permesso di ristabilire immediatamente l’ordine e la sicurezza, restituendo alla comunità un senso di protezione e giustizia.

Questo episodio mette in evidenza l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, elementi fondamentali per mantenere elevati standard di sicurezza e contrastare efficacemente la criminalità locale. La speranza è che questo intervento possa servire da deterrente per futuri tentativi di furto e che la giustizia possa fare il suo corso, garantendo un giusto processo per il giovane arrestato.