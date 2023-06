Tivoli, sorprende ladri in fuga: donna gettata dalle scale

Tivoli, una banda di rapinatori si introduce nella casa di un pensionato e la svaligia; attirata dai rumori dell’appartamento accanto la figlia del pensionato accorre per verificare cosa stia accadendo e sorprende i malviventi in fuga. Uno di loro ha travolto la donna gettandola per la scalinata provocandone la frattura di un piede.

Un episodio che poteva concludersi ben peggio per la vittima della caduta.

Sono circa le 20:30 di domenica sera quando dei rumori sospetti attirano l’attenzione della figlia di un pensionato che vive nell’appartamento accanto al suo. Appena giunta di fronte alla porta della casa di suo padre la donna si è trovata nel pianerottolo i malviventi intenti a fuggire dopo aver svaligiato l’appartamento.

La casa del pensionato era vuota, le indagini hanno dimostrato che non c’è stato scasso, si presume che i ladri avessero una copia della chiave.

Tivoli, l’appartamento svaligiato dai ladri

All’interno dell’abitazione i carabinieri della compagnia di Tivoli, secondo le informazioni raccolte dal quotidiano Il Messaggero, i tre ladri avrebbero sventrato un armadietto blindato con un frullino. L’obiettivo principale era la cassaforte blindata in possesso dell’uomo.

Sebbene colti in fragrante dalla figlia della vittima, i ladri sono riusciti a fuggire con delle banconote dal valore complessivo di almeno cinquemila euro.

Tivoli, gettata dalle scale dai ladri in fuga

Sarebbero stati proprio i rumori del frullino contro la cassaforte ad attirare la donna. Probabilmente, in un tentativo istintivo di bloccare almeno uno dei tre uomini, si è parata loro davanti.

I malviventi però non hanno avuto esitazione e hanno letteralmente travolto la donna per le scale provocandone la caduta e la frattura del piede.

I tre uomini, con cappelli da baseball calati sul volto sono stati visti da alcuni testimoni salire a bordo di una macchina nera.

Le indagini si concentrano ora sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza attraverso le quali i carabinieri della compagnia di Tivoli potrebbero essere presto in grado di catturare la banda.

