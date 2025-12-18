Tiziano Zuccari, lo chef amato dai giovani

Stanno per tornare gli chef stellati all’I.I. e F.P. “A. Rosmini” di Tivoli e anche quest’anno gli studenti sono attesi da un calendario di grande prestigio che renderà ancora più interessante l’anno scolastico confermando la bontà del lavoro svolto da dirigenti e docenti che colloca l’Istituto tiburtino tra i migliori del Lazio. In questo articolo vi proponiamo un bel ritratto di uno degli artefici di queste iniziative “stellate”, il Professor Tiziano Zuccari, anche lui chef con un passato nella ristorazione stellata. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Tiziano già a tredici anni aveva ben chiaro cosa avrebbe voluto fare da grande: il cuoco! Così si iscrive all’Istituto Alberghiero di Roccaraso (Aq) in Abruzzo. Dopo la scuola e qualche stage inizia le prime esperienze lavorative a Roma e dintorni cercando di salire un gradino alla volta per formarsi a 360°. Non serve molto tempo per vederlo nelle cucine di ristoranti di fascia sempre più alta, per sette stagioni estive consecutive lavora a Villa Feltrinelli sul lago di Garda (2* stelle Michelin) con lo chef Stefano Baiocco, prima come capo-partita alla carne e poi come pastry-chef.

Nel frattempo, d’inverno gira tra Il Pagliaccio di Anthony Genovese, El Celler de Can Roca con Jordi Roca a Girona in Spagna e infine sulle Dolomiti al ristorante dell’Hotel Perla, La Stua de Michil (1* stella Michelin) in Alta Badia. A trent’anni decide di tornare a Roma e dopo una breve esperienza al ristorante La Pergola (3* stelle Michelin) con Heinz Beck decide di avvicinarsi ulteriormente a casa ed inizia una serie di esperienze, più o meno fortunate, a Tivoli tra le quali: Villa Tivoli, Il Torchio e Alotico.

In questo periodo nasce anche l’opportunità di insegnare all’Istituto “A. Rosmini”. Oggi è docente anche all’Italian Chef Academy di Roma e sta ampliando sempre di più la strada delle consulenze tramite la società Traiconet con la quale forma i professionisti di ristoranti e alberghi.

Buongiorno Tiziano, quale è stata l’esperienza professionale più importante?

Sicuramente a Villa Feltrinelli con Stefano Baiocco. Lo rispetto tantissimo, con lui sono riuscito a tirare fuori tutte le qualità che avevo e che ancora tenevo dentro. Fu proprio lui, un giorno, a dirmi che sarei stato un ottimo insegnante. Con orgoglio faccio parte anche del suo libro.

Hai qualche rimpianto rispetto al passato?

Sinceramente non ho rimpianti, neanche quello di aver lasciato la ristorazione stellata. Mi sento profondamente appagato professionalmente, ho fatto tutto quello che volevo ed ora affronto gli impegni con più leggerezza. Forse l’unica cosa è che penso di aver dato di più di quanto ho avuto, almeno economicamente. Anche per questo ad un certo punto ho deciso di essere un libero professionista e muovervi su più fronti.

Chef Zuccari insieme agli studenti e allo chef Igles Corelli

Come è nata, invece, la possibilità di insegnare e cosa rappresenta per te?

Durante l'esperienza all'Hotel Adriano, appena tornato a Tivoli, mi è stato presentato il Direttore di "Rosmini" che mi ha proposto di insegnare e ho accettato. Era una cosa che non avevo mai fatto, ho provato ed è andata bene. Ormai sono più di quindici anni che collaboro con loro, mi piace tantissimo stare con i giovani e vedere nei loro occhi la voglia di imparare ed incontrare qualcuno che si dedichi a loro e riesca a tirare fuori le loro qualità.

Quanto è importante una famiglia durante un percorso come il tuo?

Devo ringraziare mia moglie per tutto quello che ho fatto e che faccio ancora. E’ la persona che ha capito veramente che avevo bisogno di fare le cose in un certo modo. Ovviamente in tutti questi anni c’è sempre stata fiducia e rispetto reciproco, è stata ed è la persona giusta. Per tanti anni ho fatto stagioni sia estive che invernali soprattutto al nord e quando mio figlio ha compiuto 2 anni (ha compiuto 18 anni da pochi giorni) ed ho visto la foto in cui c’era solo mia moglie con lui si è spezzato qualcosa dentro di me ed ho deciso di tornare in pianta stabile a casa.

Ci sono altri progetti per il futuro?

Se riuscissi, nel 2026, vorrei creare un piccolo laboratorio dove dedicarmi ai lievitati e soprattutto ai panettoni che sono la mia passione, pensa che ancora ho il lievito madre che dorme in congelatore e lo porto avanti da una decina di anni. Poi vorrei ampliare sempre di più il raggio delle consulenze e per fare tutto questo ho iniziato a dare maggiore importanza e cura ai miei canali social. Sicuramente non farò più lo chef in un ristorante come dipendente, ma eventualmente dovrà essere un qualcosa di mio e riconducibile alla mia famiglia.