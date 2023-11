Tolkien, Meloni in visita alla mostra: “Bella pagina di cultura per cui ringrazio Sangiuliano”

(Adnkronos) – "Una bella pagina di cultura; una mostra molto bella e completa, ricca di molte cose che non conoscevo; una mostra molto viva che fa una ricostruzione molto bella non solo delle opere, che sono note, ma anche dell'uomo Tolkien". E' il giudizio sulla mostra 'Tolkien: uomo, professore, autore' che esprime la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all'uscita dalla Gnam, la Galleria nazionale di Arte moderna di Roma, dove domani si aprirà al pubblico l'esposizione visitata in anteprima dal capo del Governo, accompagnata dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "Quando studiavo la Letteratura, a me piaceva molto scoprire e capire cosa ci fosse nella vita dell'autore, perché aiuta a leggere meglio le sue opere – sottolinea Meloni -. Questa è una mostra che, da questo punto di vista, fa un salto di qualità, per cui ringrazio il ministro Sangiuliano, la Galleria nazionale di Arte moderna di Roma e i curatori: è una bella pagina di cultura". C'era anche Pino Insegno alla mostra dedicata a Tolkien. Il conduttore e doppiatore – che presta la sua voce ad Aragorn, in una delle animazioni allestite all’interno della mostra – è arrivato all’evento poco dopo la premier Giorgia Meloni, che si è recata alla Galleria in visita privata. Mentre la presidente del consiglio lasciava la Gnam, Insegno l’ha raggiunta sulle scale, per porgerle un saluto. “Ciao Pi’”, lo ha salutato Meloni prima di avvicinarsi ai cronisti per rispondere alle loro domande. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata