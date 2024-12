Tonnarelli al sugo, prepararli a Natale è un obbligo qui | La ricetta non è affatto complicata: prendi carta e penna e corri a far la spesa

Quest’anno il Natale avrà un sapore unico. Sarà indimenticabile, se gusterai assieme ad amici i parenti i Tonnarelli al sugo.

Si tratta di una pietanza nata nel cuore della Ciociaria, che con il suo gusto deciso mette d’accordo tutti. Scopri come si prepara.

Ecco l’antica ricetta e il segreto per realizzarla a regola d’arte. Non serve essere chef se si conoscono i passaggi giusti.

Anche i palati più sopraffini cederanno a un piatto di Tonnarelli al sugo caldi. Porta in tavola il sapore autentico delle Feste.

Altro che piatti elaborati e nouvelle cousine: è con questo che prendi pe la gola tutti gli ospiti durante il cenone e il pranzo del 25 dicembre.

Tonnarelli al sugo, la prelibatezza che racchiude tutto il gusto delle Feste in Ciociaria

Direttamente da una delle zone della regione Lazio più ricche di eccellenze enogastronomiche, arriva una ricetta che è stata tramandata di generazione in generazione e il cui segreto viene custodito ancora oggi gelosamente. Si tratta di un piatto che conquista sin dal primo assaggio e che deve il suo successo all’incontro di ingredienti semplici e genuini, mixati a regola d’arte.

Stiamo parlando dei Tonnarelli al sugo. Scopri come si prepara questo primo piatto tipico della cucina laziale e goditi tutto il sapore delle festività, gustando assieme ai tuoi cari una bontà unica. Ti chiederanno di ripetere il pranzo di Natale, un bis non basterà.

La ricetta della tradizione per un primo piatto a cui è impossibile dire di no

Per preparare la ricetta tipica del Natale ciociaro occorrono, ogni due persone, 180 grammi di pasta lunga formato tonnarelli, una cipolla, una noce di burro, una carota, un gambo di sedano, 250 grammi di passata di pomodoro, 250 grammi carne mista di maiale di manzo macinata e un peperoncino piccante. Inoltre, servono anche olio extravergine di oliva quanto basta, sale quanto basta e un bicchiere di vino rosso.

La prima cosa da fare è preparare il soffritto, facendo dorare in una padella capiente la carota tagliata a pezzetti assieme alla cipolla, al sedano, alla noce di burro e a un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Successivamente occorre aggiungere la carne macinata e poi sfumare con il vino rosso. Una volta che l’alcool sarà evaporato, occorre aggiungere la passata di pomodoro, un pizzico di sale e metà del peperoncino. Dopo di che bisogna completare la cottura per 40 minuti, avendo cura di coprire la padella con un coperchio. Dopo mezz’ora circa si può cominciare a calare la pasta in abbondante acqua salata. Infine basta scolare al dente i tonnarelli e rigirarli nella padella in cui è stato preparato il sugo. Buon appetito.