Tony Effe, altro che Giulia De Lellis: Passione sfrenata | Ha occhi soltanto per lei

Tony Effe è una presenza fissa sulle copertine dei rotocalchi di gossip. Ma il suo amore per Giulia De Lellis è finito in secondo piano

È diventato in pochissimo tempo uno dei protagonisti della musica italiana, soprattutto grazie a un brano che la scorsa estate si è trasformato in un vero e proprio tormentone. Parliamo, ovviamente, di ‘Sesso e samba‘, cantato in coppia con Gaia.

Lui è Tony Effe, la cui popolarità è poi ulteriormente cresciuta grazie all’ormai famigerato ‘dissing’ con Fedez, una querelle estenuante scivolata addirittura tra i temi di cronaca giudiziaria. Com’è noto infatti il nome di Fedez è finito nell’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza sui comportamenti criminosi dei capi ultrà delle curve di Inter e Milan.

Fedez è milanese e grande tifoso rossonero, mentre Tony Effe è romano e almeno fino ad oggi poco o nulla si sapeva a proposito della sua fede calcistica. Si conosce invece parecchio della relazione, ormai sempre meno presunta, con l’ex protagonista di ‘Uomini e Donne‘, Giulia De Lellis.

I due, tra qualche pseudo smentita di facciata i due hanno iniziato a mostrarsi insieme in pubblico senza più alcuna remora. Tra l’altro, in base ad alcuni retroscena svelati da Fabrizio Corona, sarebbe stato proprio il rapporto tra la De Lellis e il rapper romano una delle cause del profondo astio tra quest’ultimo e Fedez.

Tony Effe, quello con Giulia De Lellis non è l’unico suo grande amore: fan increduli

Chi pensa però che Tony Effe non coltivi altre passioni sbaglia di grosso. Nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport‘, Effe ha svelato quello che a tutti gli effetti è il suo tifo calcistico.

“Sono da sempre un acceso tifoso della Roma – ha confessato ai microfoni della ‘rosea’ -. Quello per i colori giallorossi è un amore che nasce da lontano, da quando ero solo un bambino“, le parole inequivocabili del rapper.

Tony Effe, il cuore batte solo per lei: non ci sono dubbi

“Ricordo – prosegue – che mio zio mi portava allo stadio insieme a mio cugino. Adesso purtroppo è tutto più complicato“. Tony Effe a questo punto conclude indicando il nome del calciatore che più di tutti gli ha fatto battere il cuore.

“Il mio idolo da sempre è Francesco Totti. Ho avuto modo di incontrarlo e gli ho fatto solo domande da fan, è una bravissima persona. Sinceramente spero – conclude – che prima o poi possa tornare nella Roma con un ruolo importante“. E non è l’unico tifoso giallorosso ad augurarselo.