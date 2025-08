Tony Esposito infuoca Formello: il suo groove mediterraneo l’8 agosto ai Giardini Comunali, guest Gianluca Sciortino

Venerdì 8 agosto 2025, alle ore 21:30, la storica Festa patronale di Formello vivrà un momento clou con il concerto in piazza del celebre cantautore e percussionista napoletano Tony Esposito, accompagnato come guest d’onore da Gianluca Sciortino, autore tra le altre dell’ultima canzone, “Questa è Roma”. L’evento si inserisce nel ricco palinsesto di Formello Estate 2025 – Festa dei Santi Patroni San Lorenzo e San Prudenzio, una rassegna estiva che unisce celebrazioni religiose, tradizione e grande musica live.

Una serata di musica che racconta mondi

La proposta artistica di Formello prevede, nella serata dell'8 agosto, un crescendo di sonorità con l'esibizione alle 19:00 della Banda Comunale "A. Bernabei" in Piazza San Lorenzo, seguita da animazione e cinema per bambini alle 20:45 nel cortile di Palazzo Chigi, e infine il concerto di Esposito alle 21:30 nei Giardini Comunali.

Tony Esposito è una figura unica nel panorama musicale italiano: celebre per brani come Kalimba de Luna, in cui ha sperimentato strumenti innovativi come il tamborder, e per aver mescolato ritmi tribali e melodie mediterranee, creando un ponte tra la tradizione napoletana e sonorità globali. Guest speciale della serata sarà Gianluca Sciortino, autore di "Questa è Roma", che con la sua interpretazione apporterà una nota molto personale al repertorio del maestro.

Gianluca Sciortino

Un artista tra popolarità e innovazione

Il sound di Esposito si è formato già negli anni Settanta, contribuendo al "sound ritmico" di artisti del calibro di Pino Daniele, Edoardo Bennato, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, e altri nomi illustri della musica italiana. Fu proprio lui, insieme a colleghi come Tullio De Piscopo e James Senese, a coniare il termine "blues metropolitano", emblema di un'epoca creativa che ha segnato la scena musicale italiana, espressa al meglio nell'album storico Vai mo' di Pino Daniele.

Quella di Formello sarà quindi una serata in cui la maturità artistica di Esposito si mescolerà con la vivacità contemporanea del territorio romano, offrendo un'esperienza autentica e coinvolgente.

Un cartellone pensato per tutti

La rassegna Formello Estate 2025 si snoda dall’7 all’11 agosto, ed è promossa dal Comune sotto la direzione artistica di Marcello Cirillo. Ogni serata prende vita nei Giardini Comunali con inizio spettacoli alle 21:30, fatta eccezione per la Banda Comunale e alcune attività per bambini.

Il programma musicale alterna nomi importanti e proposte tematiche:

7 agosto: concerto di Manuela Villa

8 agosto: Tony Esposito, guest Gianluca Sciortino

9 agosto: Dirotta Su Cuba

10 agosto: “Voglio tornare negli anni ’90”

11 agosto: Amedeo Minghi, con spettacolo pirotecnico finale.

Durante tutta la durata della festa, in Piazza Donato Palmieri e in Viale Umberto I saranno attivi stand enogastronomici e artigianali, creando un’atmosfera vivace e accogliente.

Un invito alla comunità

La festa patronale di San Lorenzo e San Prudenzio non è solo musica: è una celebrazione collettiva che intreccia devozione, spettacolo e convivialità. L'ingresso agli eventi è gratuito, pensato per coinvolgere residenti e visitatori in un'esperienza condivisa e gratuita per tutti.

Formato da ritmi mediterranei, strumenti innovativi, e una carriera costellata di collaborazioni con colonne portanti della musica italiana, Tony Esposito è il testimonial perfetto per una serata che celebra la cultura, la musica e lo spirito estivo di Formello. Con Gianluca Sciortino ad arricchire l’evento, l’8 agosto si preannuncia come una delle date centrali della rassegna.

