Tor Bella Monaca, ritardi per la nuova Biblioteca di via Merlini: chiesta accellerazione lavori

La biblioteca di via Merlini a Tor Bella Monaca, attesa da anni dai residenti, continua a far parlare di sé. I lavori, iniziati con l'obiettivo di restituire al quartiere uno spazio culturale di riferimento, hanno subito ritardi significativi che ne hanno posticipato l'apertura ben oltre le scadenze previste. La questione è tornata al centro del dibattito durante la Commissione Cultura capitolina, dove il consigliere comunale Dario Nanni ha chiesto un sopralluogo congiunto per fare il punto sullo stato del cantiere.

Nanni: “Serve un aggiornamento concreto sui tempi”

"La realizzazione di questa biblioteca è un tema che seguo da anni insieme ai cittadini e al Municipio VI, perché rappresenta un presidio culturale e sociale fondamentale per il quartiere", ha dichiarato Nanni durante la seduta presieduta dalla consigliera Erica Battaglia. Il consigliere ha proposto che, nei prossimi mesi, sia effettuato un sopralluogo al cantiere, coinvolgendo Biblioteche di Roma e il Municipio VI, per verificare l'avanzamento dei lavori e discutere la pianificazione della futura gestione.

Secondo quanto emerso, l'opera doveva essere consegnata oltre un anno fa, ma problemi strutturali riscontrati durante i lavori ne hanno rallentato la realizzazione. Attualmente si stanno completando le rifiniture esterne e, dopo l'estate, dovrebbero partire gli interventi per l'allestimento interno della struttura.

Il quartiere chiede spazi culturali

Tor Bella Monaca, con oltre 27.000 residenti, è uno dei quartieri più popolosi e densamente abitati di Roma. La nuova biblioteca di via Merlini è vista come un punto di svolta per una comunità che da tempo chiede spazi dedicati alla cultura, all’aggregazione e all’inclusione sociale. Nanni ha sottolineato come la struttura non sarà solo un luogo per il prestito e la consultazione di libri, ma potrà diventare “un importante luogo di incontro per i giovani e per tutta la cittadinanza”.

Lavori in corso

Considerati i ritardi accumulati, il consigliere ha evidenziato l’urgenza di iniziare sin da subito a organizzare la futura gestione della biblioteca. Questo significa definire il personale necessario, provvedere agli arredi e garantire i collegamenti tecnologici, in modo che l’apertura al pubblico avvenga senza ulteriori rinvii una volta terminati i lavori strutturali.

“È fondamentale che la consegna della biblioteca non si trasformi in un altro caso di struttura incompleta e inutilizzata. La comunità aspetta da troppo tempo”, ha aggiunto Nanni.

Prospettive e attese per il post-estate

L'auspicio espresso durante la Commissione è che i lavori possano proseguire senza ulteriori ostacoli, permettendo di consegnare la biblioteca ai cittadini entro tempi ragionevoli. La visita ispettiva proposta da Nanni potrebbe rappresentare un momento chiave per valutare le condizioni del cantiere e chiarire i prossimi passaggi, sia sul fronte edilizio che su quello gestionale.

Un presidio culturale per Tor Bella Monaca

La biblioteca di via Merlini, una volta completata, potrà finalmente colmare un vuoto nel panorama culturale del quartiere. Per un’area che spesso è finita sulle cronache per problemi di degrado e mancanza di servizi, la nuova struttura potrebbe costituire un importante punto di riferimento per promuovere la lettura, la partecipazione e la coesione sociale.

Per i residenti, l’attesa si misura ormai in anni. E il sopralluogo richiesto potrebbe essere il segnale che qualcosa si muove concretamente verso la conclusione di un’opera considerata strategica per la rinascita culturale del quadrante est della capitale.

© Riproduzione riservata