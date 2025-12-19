Tor Bella Monaca, San Basilio, Corviale: “Qui trovare il medico è sempre più difficile”

In alcuni quartieri di Roma, trovare un medico di base sta diventando un percorso a ostacoli. La carenza di medici di famiglia, già segnalata da tempo, si fa sentire con maggiore durezza nelle aree periferiche e si traduce in disservizi quotidiani che pesano soprattutto su anziani, persone fragili e famiglie che non possono permettersi alternative.

Su questo punto interviene l’assessore capitolino alle Periferie, Pino Battaglia, che in una nota richiama il principio di uguaglianza nell’accesso alle cure e propone una strada concreta: favorire l’apertura di più studi medici collettivi nelle zone più scoperte, come Tor Bella Monaca, San Basilio, Corviale e Colle del Sole. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Medici di base nelle periferie di Roma: l’allarme sull’accesso alle cure nei quartieri più esposti

Il tema non riguarda soltanto la quantità di professionisti disponibili, ma l’effetto pratico che produce nella vita reale. “In alcuni quartieri di Roma l’accesso al medico di base sta diventando sempre più complesso”, osserva Battaglia, definendo inaccettabile che la difficoltà si trasformi in una nuova forma di discriminazione.

Il punto, nella lettura dell’assessore, è che chi vive già in condizioni di maggiore fragilità rischia di essere ulteriormente penalizzato, proprio sul servizio che dovrebbe restare più vicino e più semplice: la medicina di prossimità. In altre parole, la mancanza del medico di famiglia non è un disservizio “neutro”, perché si abbatte in modo diseguale su chi ha meno strumenti per reagire.

Medici di base nelle periferie di Roma: pensionamenti, pochi nuovi ingressi e un problema strutturale

Battaglia collega la criticità a un dato ormai evidente: il numero dei pensionamenti e la scarsità di nuovi medici in ingresso stanno creando un vuoto che non può essere letto come emergenza momentanea. “I dati sui pensionamenti e sul numero insufficiente di nuovi medici ci dicono chiaramente che siamo di fronte a un problema strutturale”, afferma.

È qui che si inserisce il timore più forte: quello di una sanità “a due velocità”, con servizi più solidi nei quartieri centrali e più deboli in periferia. Un rischio che, se non arginato, finisce per alimentare sfiducia nelle istituzioni e per spostare le richieste su pronto soccorso e ambulatori già sotto pressione, con tempi più lunghi e costi sociali maggiori.

Medici di base nelle periferie di Roma: il nodo dell’insediamento e la percezione di sicurezza

Accanto ai numeri, emerge un fattore spesso raccontato sottovoce ma presente nelle scelte concrete: la difficoltà di insediamento nei quartieri considerati “complessi”, legata anche alla percezione di scarsa sicurezza. Battaglia lo definisce “un nodo da affrontare con risposte concrete”, perché nessun territorio dovrebbe essere considerato meno adatto a garantire servizi essenziali.

È un passaggio importante, perché sposta il discorso dal solo organico alla qualità del contesto: se aprire uno studio diventa complicato, o percepito come rischioso, la carenza si autoalimenta e il quartiere resta scoperto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Medici di base nelle periferie di Roma: la proposta degli studi medici collettivi e il ruolo della Regione Lazio

Da qui la proposta che l’assessore mette sul tavolo: sollecitare la Regione Lazio a valutare strumenti e interventi capaci di favorire l’apertura di studi medici collettivi nelle aree periferiche. “Strutture condivise, sicure e adeguate possono rappresentare una soluzione efficace sia per i professionisti, che non restano isolati, sia per i cittadini, che tornano ad avere la certezza di un presidio sanitario vicino casa”, spiega Battaglia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La logica è chiara: lavorare insieme riduce l’isolamento, migliora l’organizzazione, permette orari più compatibili con i bisogni e crea un punto di riferimento riconoscibile. Per i pazienti significa continuità, prossimità, meno rinvii, meno corse all’ultimo minuto verso servizi lontani.

Medici di base nelle periferie di Roma: investimenti urbani e diritti fondamentali, il messaggio politico

L’iniziativa, precisa l’assessore, si colloca dentro un programma più ampio già avviato nelle periferie romane, che comprende riqualificazione di spazi pubblici e interventi infrastrutturali. Ma il punto politico è che le opere non bastano se non si accompagnano ai diritti fondamentali. “Gli investimenti che stiamo portando avanti nelle periferie sono una premessa indispensabile, ma da soli non bastano”, afferma, chiedendo politiche mirate che rimettano al centro salute e servizi. La cornice è quella di un riscatto urbano che non può essere solo estetico o edilizio: deve passare per presidi quotidiani, accessibili e stabili.

Il tema dei medici di base nelle periferie, insomma, non è una discussione tecnica riservata agli addetti ai lavori. È una cartina di tornasole della tenuta dei servizi pubblici e della capacità della città di restare unita. La proposta degli studi medici collettivi punta a dare una risposta pratica, utile ai professionisti e soprattutto alle persone che, oggi, rischiano di restare senza un riferimento sanitario vicino casa.