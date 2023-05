Torino, donna trovata morta in casa: fermato figlio 44enne

(Adnkronos) – Fermato per omicidio un 44enne ritenuto responsabile della morte della madre, 75enne trovata alcuni giorni fa in casa priva di vita a seguito una caduta accidentale. Il quadro delle indagini ha subito un cambiamento quando il marito della vittima si è presentato dai carabinieri nel quartiere Falchera per denunciare il figlio accusandolo di maltrattamenti in famiglia, vessazioni e aggressioni subite da tempo. Le dichiarazioni del figlio, presentatosi spontaneamente in un’altra stazione dei carabinieri, hanno ulteriormente incrinato l'ipotesi di un decesso accidentale. L'uomo ha ammesso di aver colpito sua madre al volto con un pugno senza alcun motivo apparente, lasciandola esanime a terra. Precedentemente, aveva fornito una versione diversa dei fatti, dichiarando agli investigatori intervenuti che la madre era caduta accidentalmente e aveva perso la vita a seguito di quella caduta. I carabinieri hanno quindi condotto ulteriori accertamenti e raccolto testimonianze per chiarire la dinamica dei fatti. Le indagini sono ancora in corso per fare piena luce sulla vicenda. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

