Torino, falso allarme bomba in metro: calendari nel pacco sospetto

Falso allarme bomba questa mattina per un pacco sospetto ritrovato alla stazione Dante della metropolitana di Torino. A quanto si apprende, dai primi accertamenti all'interno del pacco sarebbero stati trovati dei calendari. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri. Accertamenti sono ancora in corso da parte delle forze dell'ordine. A quanto si apprende, sul muro della fermata della metro torinese vicino a dove è stato ritrovato il pacco, sarebbero state trovate scritte contro Israele. Intanto, è stato ripristinato il servizio di metropolitana. Il pacco era stato rinvenuto questa mattina ed era scattata la chiusura della metro nel tratto compreso tra le fermate di Marconi e Bengasi. A scopo precauzionale era stato chiuso dalla polizia municipale il tratto tra di via Nizza, da piazza Carducci a corso Raffaello, mentre il servizio metropolitana era stato sostituito con dei bus.

