Torino, frane in Valle Argentera: soccorsi automobilisti e campeggiatori

(Adnkronos) – Da ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti nel territorio di Sauze di Cesana, in Valle Argentera, nel Torinese, per una serie di smottamenti, presumibilmente dovuti alle piogge, che hanno interessato un sentiero sterrato che attraversa una zona turistico-naturalistica vicino a diverse aree camping: le squadre hanno prestato assistenza ad automobilisti e campeggiatori rimasti bloccati. Dalle prime ore del mattino inviate pale gommate per la rimozione dei detriti e il ripristino della viabilità, mentre un elicottero ha iniziato evacuazioni per portare al sicuro persone bloccate nella valle.

