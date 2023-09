Torino-Roma 1-1, gol di Lukaku e Zapata

(Adnkronos) – Torino e Roma pareggiano 1-1 nel match in calendario come posticipo serale della quinta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I giallorossi passano in vantaggio al 68' con Romelu Lukaku, abile a difendere il pallone e a girarsi con una conclusione che prende in controtempo Vanja Milinkovic Savic. Il Torino replica all'85' con Duvan Zapata, a segno con un colpo di testa su punizione di Ilic. Il Torino sale a 8 punti in classifica, la Roma è a quota 5, staccata già di 10 lunghezze dall'Inter capolista. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata