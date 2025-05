Torino-Roma 0-2: un gol per tempo, giallorossi in Europa League

Torino-Roma, ultima partita della carriera di Claudio Ranieri in panchina e Mats Hummel in campo, regala un’altra vittoria alla Roma: la certezza per la qualificazione in Europa League e la speranza sfumata all’ultimo per un posto nella prossima Champions League. Roma definitivamente al quinto posto: col sogno sfiorato sì, ma consapevole di una rincorsa iniziata da novembre: allora il quinto posto era quasi impossibile. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Torino-Roma: la cronaca del primo tempo

Per l'ultima partita dell'anno, per l'ultima in carriera su una panchina, Claudio Ranieri conferma il blocco difensivo, irrobustisce il centrocampo con Kone, Paredes e Cristante e mette Saelemaekers e Soulé vicino a Shomurodov, per quello che non sembra il classico 3-5-2 ma più 4-1-4-1 con Paredes più basso. Dovbyk recuperato ma solo per la panchina. Vanoli opta per un 4-2-3-1 con Lazaro, Vlasic ed Elmas come trequartisti dietro Adams.

La partenza giallorossa è ottima. Dopo un minuto Shomurodov lanciato in profondità, praticamente sulla linea di fondo, mette il pallone in mezzo, prendendo il palo esterno, con Milinkovic-Savic comunque attento sul lato chiuso. Il tutto mentre mezzo stadio esulta per il contemporaneo gol di Venezia. Al sesto Paredes ci prova dai 25 metri ma il pallone è troppo alto. Al quarto d’ora la scelta di inserire Saelemaekers sulla sinistra porta i suoi dividendi. Il belga da sinistra prova a rientrare e al vertice dell’area, Dembelè lo tocca duramente e Di Bello senza esitare fischia il calcio di rigore. Paredes è di ghiaccio dal dischetto incrociando col destro. Milinkovic-Savic va dalla parte giusta ma non può nulla, al 18′ Roma avanti e virtualmente in Champions League.

Il Toro si porta in avanti ma è più la Roma ad avere l'occasione per il raddoppio con Kone, che servito a centro area, conclude a botta sicura ma viene deviato in angolo dalla difesa granata. Soulé a giro dal limite, ma anche qui pallone di poco alto. La Juventus ribalta la partita di Venezia e contemporaneamente il Toro si fa vedere: Vlasic dal limite, troppo centrale per Svilar. È l'ultimo brivido di un primo tempo predominato dalla Roma, avanti all'intervallo e virtualmente quinta in classifica con la Juventus vincente a Venezia e la Lazio sotto con il Lecce.

Nella ripresa raddoppio e controllo, ma per la Champions non basta

Al rientro in campo la Roma assicura la partita: al 53′ Soulé dalla trequarti di destra mette un cross perfetto per Alexis Saelemaekers, che lasciato colpevolmente solo sul secondo palo schiaccia di testa, palla che sfiora il palo ed entra. Il doppio vantaggio quasi sposta l’attenzione sulla partita di Venezia, dove i padroni di casa fanno il 2-2 con la Roma che torna virtualmente quarta.

Al 65′ Soulé rientra sul mancino, il pallone scheggia la traversa. Ci prova Adams di testa, ma troppo facile per Svilar così qualche minuto dopo sul tiro del neoentrato Perciun troppo poco angolato. Mentre la Juventus torna in vantaggio a Venezia, la Roma sfiora più volte il tris. Cristante di testa, blocca Milinkovic-Savic (80′), all’84′ lo stesso centrocampista insacca col piattone su assist di Angeliño, ma lo spagnolo è partito millimetricamente in fuorigioco. Il Torino avvicina il gol dell’1-2 con Adams in ripartenza, con un rasoterra che coglie il palo esterno dai 20 metri. Girandola di cambi al 90′ con Ranieri che fa entrare tra i tanti Mats Hummels, agli ultimi minuti in carriera.

Dopo 3 minuti di recupero Di Bello chiude la contesa. Altri due minuti di attesa sperando in una buona notizia da Venezia che non arriva: la Roma chiude il campionato al quinto posto.

Torino-Roma: il tabellino della partita

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembele (59’ Gineitis), Maripan, Masina (72’ Walukiewicz), Biraghi; Ricci (72’ Linetty), Casadei (59’ Perciun); Lazaro, Vlasic, Elmas (81’ Gabellini); Adams. All. Vanoli

ROMA (4-1-4-1): Svilar; Celik (90’ Hummels), Mancini, Ndicka, Angeliño; Paredes (90’ Baldanzi); Soulé (90’ Rensch), Cristante, Kone, Saelemaekers (90’ Pisilli); Shomurodov (72’ El Shaarawy). All. Ranieri

Marcatori: 18’ Paredes (R), 53’ Saelemaekers.

Ammoniti: 63’ Maripan, 75’ Celik,

Arbitro: Di Bello; Assistenti: Cecconi, Bahri; Quarto Uomo: Cosso; VAR: Chiffi; A-VAR: Paterna.

Recupero: 2’ primo tempo, 3’ secondo tempo

